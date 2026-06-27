AUCA MAHUIDA SIN RIESGO: CIENTÍFICOS DESCARTAN REACTIVACIÓN VOLCÁNICA EN RINCÓN DE LOS SAUCES

La reciente detección de gases a alta temperatura en el volcán Auca Mahuida generó alarma en el norte neuquino. Sin embargo, diversos estudios científicos oficiales descartaron de manera contundente una reactivación geológica. Los especialistas confirmaron que no existe ningún peligro inminente de erupción para las localidades.

El reconocido geólogo y geofísico Mario Sigismondi analizó la situación basándose en los informes técnicos de campo. El Servicio Geológico Minero Argentino lideró los relevamientos específicos en la zona del hallazgo. Dicho organismo nacional concluyó rápidamente que el fenómeno no representa una amenaza real para la población local.

El especialista valoró el documento emitido por las autoridades científicas para llevar tranquilidad a los residentes rionegrinos y neuquinos. “Quiero poner énfasis en el estudio y en la comunicación que dio el SEGEMAR”, afirmó Sigismondi. El profesional recordó que la región presenta características estructurales muy particulares desde hace décadas.

Investigaciones previas demostraron que el macizo posee un flujo de calor superior al promedio general de la Cuenca Neuquina. “No sería extraño que se produzcan manifestaciones hidrotermales como la que estamos observando ahora”, aclaró el geofísico. Los análisis químicos ratificaron la ausencia total de gases asociados a procesos magmáticos activos.

El suceso despertó múltiples rumores en las redes sociales que vinculaban el vapor con la explotación petrolera no convencional. Ante las versiones alarmistas que señalaban a Vaca Muerta, el geólogo se mostró sumamente tajante. “No existe relación alguna entre esta manifestación hidrotermal natural y la estimulación hidráulica”, sentenció.

El científico explicó que la fractura hidráulica puede generar sismicidad inducida pero jamás produce calor ni reactiva volcanes. Además, existe una distancia de sesenta kilómetros entre los pozos petroleros activos y el foco de emanación. La supuesta cámara magmática está apagada y se ubica a doce kilómetros de profundidad insondable.

Por otra parte, el Auca Mahuida no figura en los registros oficiales de sistemas volcánicos bajo vigilancia. El mapa nacional incluye estructuras activas como el Copahue, Lanín, Domuyo o el Tromen por registrar actividad reciente. La ausencia del cerro local en esa nómina confirma la absoluta estabilidad de su estructura interna.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén mantendrá guardias técnicas operativas de monitoreo preventivo. Las autoridades provinciales coordinarán esfuerzos informativos continuos para evitar falsas alarmas que alteren el orden público regional. Científicamente, se trata de un simple proceso termal propio de la naturaleza andina.