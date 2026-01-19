AUDIENCIA CLAVE POR EL VMOS: CAMIONEROS Y TRABAJO ACORDARON PRIORIDAD PARA MANO DE OBRA RIONEGRINA

La audiencia realizada hoy en la Secretaría de Trabajo de Río Negro destrabó el conflicto generado por irregularidades en la obra del VMOS en la costa rionegrina, a partir del incumplimiento de la ley 80/20. Tras el encuentro, las empresas asumieron compromisos concretos para priorizar la contratación de mano de obra y firmas locales, lo que permitirá reanudar el movimiento de caños destinado al proyecto.

La información surge de una nota realizada en la AM740, donde los protagonistas del conflicto detallaron el alcance del acuerdo alcanzado luego de la fiscalización conjunta entre el Sindicato de Camioneros de Río Negro y la Secretaría de Trabajo provincial, que había derivado en la paralización preventiva de la actividad.

El secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, Gustavo Sol, calificó la audiencia como determinante y sostuvo: “La reunión fue muy positiva, donde las empresas tomaron el compromiso de contratar empresas regionales y darle salida laboral a la mano de obra local”. En ese sentido, remarcó que “no se estaba cumpliendo con la ley vigente del 80/20 y logramos llegar a un entendimiento favorable para los trabajadores”.

Sol explicó además que el acuerdo impacta directamente en el empleo rionegrino vinculado a la obra: “Las empresas regionales con trabajadores de Río Negro van a poder trabajar en esta parte del gasoducto, que es una obra que recién inicia y que genera trabajo por lo menos por dos años”. También confirmó que la normalización de la actividad será inmediata, tras el compromiso asumido en la audiencia.

Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Darío Surber, valoró el accionar conjunto y afirmó: “Detectamos que la mano de obra no era 100% rionegrina y hoy firmamos un acuerdo para que empiecen a trabajar las empresas locales”. Además, destacó el rol del Estado provincial al señalar: “Es muy importante el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo, porque permitió accionar rápido y de manera legal para que los proyectos que pasan por la provincia también generen trabajo para los rionegrinos”.

San Antonio Oeste, 19 de enero de 2026.