AUMENTO DEL 7,2% A JUBILADOS: LLANCAFILO VOTÓ A FAVOR Y CRITICÓ EL USO POLÍTICO DEL CASO LIBRA

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo votó a favor del aumento del 7,2% para los jubilados, pero criticó con dureza el uso político del Congreso para otros fines. Según explicó en una entrevista en La Carretera, hubo una maniobra deliberada para introducir el caso Libra en una sesión convocada específicamente para discutir temas de jubilación y discapacidad. “No voy a permitir que se usen causas nobles para especular políticamente”, afirmó con firmeza.

La entrevista fue difundida en AM740, donde Llancafilo detalló los entretelones de una jornada legislativa marcada por tensiones internas. “Estuvieron tres horas hablando del caso Libra, un tema que ni siquiera estaba en el orden del día”, denunció. Aclaró que por ese motivo, al inicio de la sesión, no dio quórum, y rechazó los señalamientos de que su bloque no estaba comprometido con los jubilados: “Estamos preocupados por ellos, lo que no vamos a tolerar es que nos mientan”.

El diputado remarcó que la comisión investigadora del caso Libra ya estaba creada y que la discusión en el recinto fue innecesaria. “Lo que no pueden resolver entre 28 miembros de una comisión, lo intentan imponer en la Cámara”, señaló, en referencia a la falta de acuerdo sobre las autoridades del grupo investigador. También aseguró que la oposición cae en una “sobredosis legislativa” al presentar cuatro proyectos distintos sobre un mismo tema para contentar a todos los sectores internos.

Para Llancafilo, estas tácticas generan desinformación en la sociedad. “La credibilidad del Congreso está en el 11% porque se hacen estas cosas. La gente pone Diputados TV esperando ver el debate por el aumento a jubilados y se encuentra con discusiones sobre Libra”, reprochó. Subrayó que su bloque actúa con seriedad y que no aceptará imposiciones de legisladores porteños sobre la estrategia legislativa del MPN.

Finalmente, reafirmó su compromiso con los temas centrales del día, como la emergencia en discapacidad y el incremento de haberes jubilatorios, que votó de forma afirmativa. Y advirtió: “Cada vez que usen una causa noble para esconder intereses políticos, lo voy a denunciar. No nos vamos a dejar correr por quienes viven de la grieta”.

Argentina, 6 de junio de 2025