AVANZA EL MANTENIMIENTO ESCOLAR EN ALLEN DURANTE EL RECESO DE VERANO

Durante el receso de verano, el Consejo Provincial de Educación avanza con tareas de mantenimiento en distintas escuelas de Allen, con trabajos de infraestructura que incluyen techos, aulas, pintura, sanitarios, iluminación y seguridad, con el objetivo de llegar en condiciones al inicio del ciclo lectivo.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Cristina Manzaneda, coordinadora del Consejo Provincial de Educación, explicó que el receso permite realizar intervenciones más profundas al no contar con la presencia de estudiantes ni docentes en los establecimientos.

Entre las obras destacadas, Manzaneda detalló que se está finalizando el mantenimiento en la ESRN N°71, donde se trabajó en filtraciones de techos, revoques y pintura, y también se prevé mejorar la fachada del edificio. Además, en la Escuela 23 se están terminando cuatro aulas pendientes del receso invernal, junto con tareas de pintura exterior.

También se interviene en la Escuela 153, donde se realizó el retiro de árboles que afectaban la estructura, la eliminación de revestimientos de machimbre y la reparación y pintura de aulas. A esto se suma la instalación de nuevas alarmas en la ESRN N°8 y trabajos en la Escuela 335, donde se avanza con pintura, sanitarios e iluminación en cinco aulas.

Finalmente, la funcionaria confirmó que hay dos obras de gran magnitud próximas a comenzar, una en la Escuela 222 y otra en la Escuela 80, donde se detectaron problemas estructurales vinculados a instalaciones antiguas. “Todas las escuelas cuentan con certificación de gas y avanzamos en una planificación que reduce demandas y permite responder más rápido”, afirmó Manzaneda.

Allen, 15 de enero de 2026.