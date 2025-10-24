AVANZA EL MASTER PLAN EN ALLEN: COMIENZAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 84 FAMILIAS

Ya comenzaron las obras de servicios básicos en el marco del Master Plan en Allen, Río Negro. Se trata del inicio de las redes de agua, gas y electricidad para un sector del predio donde participan asociaciones sindicales y cooperativas. Las tareas beneficiarán directamente a 84 familias que han cumplido con el pago de las 36 cuotas previstas.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en el programa Rutas Argentinas que se emite por AM740 La Carretera, donde Matías Sanhueza, titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda (IMUVI), explicó el estado actual del proyecto y los avances. “No son lotes sociales, son asociaciones, gremios, sindicatos que, conformados mediante distintas cuotas, van a tener el terreno”, aclaró.

Las empresas adjudicatarias ya fueron seleccionadas y comenzaron los trabajos en la zona próxima al colegio agroindustrial, donde se ubica el grupo de 36 cuotas. Este sector incluye a afiliados del Sindicato de Camioneros, Luz y Fuerza, Delta y el Sindicato de la Fruta. Según Sanhueza, “la cartelería de la empresa de agua ya está colocada y establece un plazo de ejecución de 90 días con una inversión de 69 millones de pesos”.

En total, unas 600 familias forman parte del Master Plan que contempla distintos planes de pago: 36, 48, 60, 72 y hasta 84 cuotas. “Aproximadamente 84 familias van a poder tener el terreno soñado”, celebró el funcionario, y agregó que ya se proyecta la entrega de los grupos de 48 cuotas para el próximo año.

Desde IMUVI destacaron la comprensión ante las dificultades económicas que han tenido algunos beneficiarios. “Las puertas de MUVVI están abiertas y se entiende que estamos en una complicación económica”, dijo Sanhueza, y adelantó que próximamente habrá un llamado a inscripción para cubrir vacantes que puedan surgir por bajas.

Allen, 24 de octubre de 2025