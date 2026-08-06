AVANZA EL PROYECTO DE GNL EN EL GOLFO SAN MATÍAS: LA PLANTA FLOTANTE YA FUE TRASLADADA PARA SU PUESTA A PUNTO

El proyecto para transformar la costa rionegrina en una plataforma exportadora de Gas Natural Licuado sumó un avance clave. La unidad flotante de licuefacción inició su traslado formal para encarar los trabajos de acondicionamiento previo a su arribo a la Argentina.

El buque finalizó ocho años de operaciones continuas en las costas de África. La nave fue enviada hacia los astilleros de Singapur, donde se realizarán tareas integrales de mantenimiento, modernización y extensión de su vida útil.

Las instalaciones del Golfo San Matías recibirán esta imponente embarcación a mediados del año 2027. Las estimaciones oficiales proyectan que las operaciones comerciales de exportación comenzarán de manera efectiva hacia finales de ese mismo período.

La unidad posee un potencial de producción que alcanza los 2,45 millones de toneladas anuales de gas licuado. Este volumen representa el procesamiento aproximado de 11,5 millones de metros cúbicos diarios provenientes de los yacimientos regionales.

“Es un nuevo paso en el rumbo que impulsa la Provincia para transformar los recursos energéticos en crecimiento”, destacaron, desde el gobierno rionegrino, sobre el impacto territorial de la iniciativa. La nave permanecerá amarrada a la costa durante un contrato estipulado en veinte años.

El consorcio Southern Energy lidera este desarrollo energético junto a empresas de primera línea del sector hidrocarburífero. La infraestructura contempla tendidos submarinos, plantas terrestres de compresión y sistemas especiales de fondeo para los buques metaneros.

El despliegue industrial consolidará el perfil portuario de la Región Atlántica mediante la salida directa de la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. Una segunda nave se sumará en el futuro para duplicar la capacidad exportadora del complejo rionegrino.