AVANZA EL PROYECTO PARA QUE LA POLICÍA DE RÍO NEGRO USE ARMAS TASER

La Legislatura de Río Negro avanza con el proyecto que habilita el uso de armas Taser para la Policía provincial. La iniciativa ya logró aprobación en primera vuelta y apunta a incorporar herramientas “menos letales” para intervenir en situaciones de riesgo sin recurrir directamente a armas de fuego.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde la legisladora Yolanda Mansilla explicó que el proyecto se analiza desde 2024. “Se trata de darle a la policía herramientas de uso de armas que no provocan un desenlace definitivo irreversible como es el fallecimiento de una persona”, señaló.

Mansilla sostuvo que la propuesta busca actuar ante hechos delictivos, situaciones de autolesión o episodios con personas en crisis. “Tienen que haber otros elementos”, afirmó, y remarcó que la idea es “proteger a toda la ciudadanía” y también al propio agente policial.

La legisladora aclaró que el uso no será indiscriminado y que la Policía deberá recibir capacitación específica. “La policía tiene que estar capacitada, instruida, cómo es el procedimiento”, indicó. Además, explicó que las intervenciones deberán quedar registradas: “Va a estar todo filmado, va a estar todo filmado para que tanto la justicia o administrativamente se pueda verificar cómo fue el uso”.

Mansilla aseguró que el Ministerio de Seguridad acompaña el debate y que los primeros grupos alcanzados podrían ser el COER y la Brigada Motorizada. “La prevención es fundamental en todos los sectores y creo que esto es prevención también”, concluyó.

Viedma, 4 de mayo de 2026.