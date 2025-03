BAHÍA BLANCA: ENTRE LA DESESPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

El temporal que azotó a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el viernes pasado dejó, hasta el momento, 16 personas fallecidas y más de 100 desaparecidos. La lluvia excesiva generó corrientes de agua irresistibles en las calles, casas anegadas y daños inconmensurables.

Juan Manuel Delgado, es de Luis Beltrán y estudia para Contador Público en Bahía Blanca. Al aire de AM 740 contó que “yo vivo en un edificio, por lo que el agua en sí no me afectó tanto. Pero todavía estamos sin luz y sin agua”. Consultado por la posibilidad de volverse a Río Negro en los colectivos dispuestos por el gobierno, el joven analizó que “todavía no, pero si seguimos sin luz y sin agua, lo voy a considerar”.

Ante este panorama desolador, la solidaridad de la gente vuelve a ser protagonista. Rocío Soto, referente de los barrios “Puertas del Sur” y “Tierras Argentinas” (unos de los más afectados por el temporal), relató en La Carretera que “yo no podía salir de mi casa porque afuera el agua me llegaba hasta la cintura. No podía sacar a mis hijos de 3 y 5 años porque nos llevaba la corriente. Pude salir gracias a unos chicos que llevaron a los nenes en los hombros y pudimos ir hasta las vías, que es una zona más alta”.

Finalmente contó que lo que más se está necesitando es lavandina, agua mineral, pañales, toallitas higiénicas, jabón en polvo, artículos de limpieza y colchones. La Municipalidad de Bahía Blanca creó el alias bancario “bahiaxbahia” para recibir donaciones para los damnificados por las inundaciones, pero estafadores están usando alias similares para engañar. En caso de una persona que quiera donar dinero se puede hacer a nombre de Municipalidad de Bahía Blanca, del Banco de la Provincia de Buenos Aires chequeando que los datos sean los siguientes antes de confirmar la operación:

Para: Municipalidad de Bahía Blanca

Alias: bahiaxbahia

CUIT: 30-99900209-5

Bahía Blanca, 11 de marzo de 2025