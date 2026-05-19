BANACLOY AFIRMÓ QUE LOS INGRESOS ENERGÉTICOS FINANCIARÁN LA RECONVERSIÓN AGROPECUARIA EN RÍO NEGRO

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó el crecimiento de la provincia como un referente clave en el mapa de las inversiones nacionales. En declaraciones a La Carretera, el funcionario remarcó la importancia de mantener una estabilidad institucional sostenida en el tiempo. Según sus declaraciones, esta regularidad permite proyectar negocios a largo plazo sin alterar las normativas vigentes.

La administración provincial busca potenciar la sinergia entre los recursos tradicionales y las nuevas industrias energéticas. El ministro señaló que los ingresos derivados de la energía deben transformarse en el respaldo financiero para la actividad agropecuaria regional. De este modo, se pretende robustecer el entramado de pequeños y medianos productores del territorio.

La provincia se posiciona actualmente como un espacio estratégico para la exportación de gas y el desarrollo petroquímico. Banacloy afirmó que “el polo energético de Argentina se está desarrollando en nuestra provincia”. Este avance técnico requiere de infraestructura compleja y un planeamiento inteligente. Se proyecta que los primeros buques exportadores operen formalmente a partir del año 2027.

El ministro insistió en la necesidad de generar empleo genuino para contrarrestar las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores. En un contexto macroeconómico complejo, la meta principal se enfoca en resguardar la mano de obra local. La provincia descarta el incremento de tasas municipales como método de recaudación fiscal. La estrategia rionegrina se orienta firmemente a incentivar la inversión privada y ampliar la base productiva.

El acceso al financiamiento internacional constituye otra de las prioridades de la agenda oficial. El funcionario explicó que el crédito externo resulta vital para incorporar tecnología de avanzada en los cultivos. La colocación de mallas antigranizo es un ejemplo claro de modernización indispensable para competir globalmente. La fruticultura local debe adecuarse a los estándares del mercado internacional de manera urgente.

La gestión ambiental y la sustentabilidad también ganan terreno dentro de las políticas públicas del ministerio. Banacloy resaltó que Río Negro promueve una producción inteligente, coordinando esfuerzos con el sector privado. “El equilibrio territorial y la diversificación de cultivos, como el maíz y la alfalfa, son ejes centrales de este plan. El objetivo final apunta a consolidar un modelo económico previsible hacia el año 2030”, expresó.