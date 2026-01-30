BANACLOY DESTACA LA EMERGENCIA ÍGNEA Y PONE EL FOCO EN LOS MEDIOS AÉREOS PARA SOSTENER EL COMBATE DEL FUEGO

El ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, consideró clave la declaración de la emergencia ígnea y el envío de fondos nacionales, y remarcó que lo más urgente es garantizar la continuidad de los medios aéreos en plena temporada de incendios en la Patagonia.

Las declaraciones surgieron en una entrevista realizada en la AM740, donde el funcionario explicó que el decreto nacional “da un marco a contrataciones y a extender contratos”. En ese sentido, señaló: “Hoy el Sistema Nacional de Manejo del Fuego tiene contratados medios aéreos para la región de Patagonia y esto habilita primero a extender los contratos, a acelerar determinados procesos en compras”. Y subrayó: “Para mí eso es lo más importante del marco, más allá de los fondos”.

Banacloy detalló que los aviones y helicópteros se contratan por horas de vuelo, lo que vuelve crítico el refuerzo. “Lo que uno contrata son un paquete determinado de horas y si vos te las consumiste todas en enero, en febrero no tenés más”, explicó. Y advirtió: “Pensemos lo que significaría para Patagonia quedarnos a mitad de febrero ya sin horas de vuelo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego”. Según indicó, para la Patagonia Norte hay 16 aeronaves dispuestas por el sistema nacional, aunque no todas operan al mismo tiempo por limitaciones de pistas, recarga y condiciones climáticas.

Sobre la situación en Río Negro, destacó la estrategia de ataque temprano. “Al día de la fecha hay más de 200 intervenciones en las distintas zonas de la provincia”, afirmó, y remarcó que el foco está puesto en que “no se nos escape el primer ataque y tener respuesta rápida”. El ministro describió el contexto climático como muy adverso: “Son días de 37, 38 grados en el Alto Valle, en Bolsón 33, 34, donde la tarde encima se levanta viento, ese nivel de propagación hace que rápidamente los incendios se tornen descontrolados”.

También se refirió al desgaste de los equipos y al esfuerzo de los brigadistas. “Cada incendio de estos desgasta y deja secuelas muy importantes dentro de los sistemas. Perdemos camiones, se rompen mangas, bombas, motosierras”, indicó. Y sobre el personal, sostuvo: “Muchos por su compromiso personal no se quieren tomar los días de descanso, porque sienten que se deben a ese lugar y a esa región”. A su vez, valoró la articulación con otras provincias: “Se complementan con combatientes de otras regiones, vienen de San Luis, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero”.

Finalmente, calificó la temporada como excepcional por su gravedad. “Es una de las temporadas que ha sufrido la Patagonia más importantes que uno recuerde”, expresó, y agregó que lo ocurrido en la región cordillerana “es una catástrofe patagónica realmente inaudita”.

Allen, 30 de enero de 2026.