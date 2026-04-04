BANCO NACIÓN: PETTOVELLO DESPLAZÓ A LEANDRO MASSACCESI

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó este viernes la renuncia de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi. La determinación se tomó de forma preventiva tras conocerse que el funcionario accedió a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Según confirmaron fuentes oficiales, la medida busca aplicar estrictamente los protocolos de transparencia y conducta interna de la cartera nacional.

La titular del ministerio detectó la situación a través de listados que circularon en las redes sociales. El nombre del hijo del ex gobernador Horacio Massaccesi, figuraba entre los beneficiarios de estos préstamos otorgados por la banca pública. Esta exposición pública habría colisionado con la política de bajo perfil que la ministra exige a sus colaboradores directos.

El, ahora, exjefe de Gabinete aceptó el pedido y presentó su dimisión de manera inmediata ante las autoridades. Sin embargo, su salida formal todavía depende de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial. Debido al fin de semana largo, el desplazamiento técnico del funcionario se vería reflejado recién a partir del próximo martes.

Desde el entorno de Pettovello explicaron que el problema no radica en la legalidad del crédito bancario. La molestia principal de la ministra surgió al enterarse de la operación financiera por canales informales y externos. “La decisión se tomó porque la ministra se enteró por otras vías”, señalaron fuentes cercanas a la cartera ministerial sobre el quiebre de confianza.

Leandro Massaccesi es una figura conocida en la política de Río Negro por su herencia familiar. Es hijo de Horacio Massaccesi, quien fuera gobernador de la provincia entre los años 1987 y 1995. Antes de su desembarco en Buenos Aires, el funcionario tuvo un paso destacado como secretario de Gobierno en la municipalidad de Viedma.

Esta no es la primera vez que la gestión de Pettovello aplica sanciones drásticas ante situaciones polémicas. El año pasado, la ministra apartó a la secretaria de Niñez tras la compra de una costosa cafetera y servicios de catering. En aquel momento, la funcionaria también exigió la renuncia inmediata para preservar la imagen de austeridad del área.

Massaccesi se suma ahora a la lista de bajas que ha sufrido el denominado “superministerio” desde su creación. Su salida genera ruido político en Río Negro, donde su familia mantiene una larga trayectoria en la función pública. El Gobierno nacional busca cerrar este capítulo rápidamente para evitar mayores cuestionamientos sobre el acceso a créditos privilegiados.