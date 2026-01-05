La Carretera

BARDA DEL MEDIO TENDRÁ UN NUEVO HOSPITAL CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE $8.200 MILLONES

El Gobierno de Río Negro adjudicó la obra del nuevo hospital de Barda del Medio, uno de los proyectos sanitarios más relevantes para la región. La inversión supera los $8.200 millones y se ejecuta en tres etapas con finalización prevista para 2027.

Se detalló que la decisión quedó formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial tras la firma del contrato en diciembre. La obra se adjudicó a la empresa Quatro S.R.L., con domicilio legal en Cipolletti, al considerarse su propuesta “beneficiosa y conveniente a los intereses de la provincia”.

En el proceso licitatorio se presentaron dos empresas con ofertas superiores a los $8.300 millones, por lo que se solicitó una revisión de precios. Luego de esa instancia, la firma adjudicataria presentó una oferta final de $8.207.256.719,46, acompañada por el plan de trabajo, el análisis de precios y la curva de inversiones.

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que “este nuevo hospital va a jerarquizar a la localidad, que hoy cuenta con una sala de salud, y a toda la región”. Además, sostuvo que “está pensado para responder a la demanda actual y también a la proyección a futuro”, en referencia al impacto sanitario para Barda del Medio y localidades cercanas.

El decreto fija un plazo de ejecución de 660 días corridos y una inversión escalonada: 15% en 2025, 30% en 2026 y 55% en 2027. El contrato incluye un anticipo financiero del 15%, equivalente a $1.231.088.507,92, y contempla redeterminaciones de precios. El hospital se financia con recursos del Bono VMOS y contará con guardia 24 horas, shockroom, rayos X, farmacia, consultorios y obras urbanas complementarias.

Barda del Medio, 2 de enero de 2026.

