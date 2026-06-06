BARILOCHE SE PROMOCIONA EN EL PLANETARIO DE BUENOS AIRES DE CARA A UN INVIERNO RÉCORD

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en la Ciudad de Buenos Aires la presentación oficial de la temporada de invierno 2026 de San Carlos de Bariloche. El evento funcionó como una plataforma estratégica para exhibir los atractivos de la provincia ante los mercados nacionales. Las proyecciones de las autoridades locales indican que este año se registrará una afluencia turística récord en la región andina.

La ceremonia de lanzamiento estuvo impulsada de manera coordinada por el Ente Mixto de Promoción Turística. El Planetario Galileo Galilei se transformó en el escenario elegido para recibir a los principales referentes de la actividad. Al mandatario rionegrino lo acompañaron el secretario nacional del área, Daniel Scioli, y el intendente local, Walter Cortés.

La propuesta de promoción utilizó tecnologías inmersivas para recrear el espíritu y la identidad del destino patagónico. Los operadores turísticos y la prensa especializada descubrieron los paisajes cordilleranos y la destacada gastronomía regional. El foco principal de la exposición estuvo puesto en la amplia infraestructura de nieve y las excursiones tradicionales.

Durante su discurso, el gobernador rionegrino prefirió ponderar el capital humano por sobre las virtudes naturales de la localidad. El mandatario provincial reconoció el esfuerzo diario que realizan los trabajadores locales para sostener los altos estándares de atención. “Los paisajes sin mujeres y hombres que se apasionan mañana, tarde y noche para dar lo mejor, serían solamente fotos”, remarcó Weretilneck.

El mandatario provincial insistió en la necesidad de mantener el esquema de cooperación entre las distintas esferas institucionales. Weretilneck aseguró que la articulación resulta vital para potenciar la conectividad aérea y los servicios terrestres de la cordillera. “Esto somos nosotros. Es el trabajo conjunto de todas y de todos. Sector privado, sector estatal”, ratificó el gobernador de Río Negro.

El intendente Walter Cortés se sumó a las declaraciones y destacó la permanente capacidad de renovación que posee la ciudad. El jefe comunal valoró el aporte continuo de las cámaras empresariales y de los prestadores turísticos andinos. “Bariloche es innovación, es la posibilidad, es la oportunidad y es lo mágico”, definió la máxima autoridad municipal.

El lanzamiento oficial en la Capital Federal inicia la cuenta regresiva definitiva hacia las semanas de mayor actividad del año. La comitiva rionegrina estuvo integrada también por ministros, secretarios y directores de agencias del Poder Ejecutivo provincial. Con las primeras nevadas en los cerros, la provincia busca afianzarse como el polo turístico invernal más relevante del país.