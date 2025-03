¿BARRERA SANITARIA SI O NO? LA MIRADA DE UN LEGISLADOR PRODUCTOR

La medida impulsada por el gobierno nacional de levantar la barrera sanitaria establecida para el ingreso de carne con hueso desde el río Colorado hacia el resto de la Patagonia, sigue levantando voces a favor y en contra. Los argumentos son variados.

Juan Murillo Ongaro es legislador provincial en Río Negro por el PRO – Unión Republicana pero además es la cuarta generación de una familia de productores ganaderos de la zona de Río Colorado. Consultado por La Carretera, Murillo explicó que “nosotros tenemos carne de primera. El asado con hueso que se come en la Patagonia es de primer nivel. La barrera, en esto, a nosotros los productores patagónicos nos benefició porque hizo que se creara un mercado propio interno que sea competitivo. Eso hizo que tengamos que mejorar”.

Por otra parte, el parlamentario explicó que “la barrera no se cero para cuidar ese mercado interno, sino para crear un status sanitario que tiene prestigio internacional, que lo que conserva es el status de libre de aftosa sin vacunación, que es adonde apunta el mundo. Este levantamiento improvisado atenta contra eso”.

Ante la pregunta de si cree que hay que mantener la barrera sanitaria, Murillo indicó que “así como está, yo creo que no, porque ni siquiera es el proyecto génesis. La barrera se fue ampliando y tuvimos que hacer un trabajo muy grande para llegar a ese status. Entonces todo ese esfuerzo no se puede tirar. No se puede volver atrás. No va a bajar el precio, eso es un mito. Tenemos que apuntar a que toda la Argentina tenga ese status, como era el proyecto originario”.

Río Negro, 25 de marzo de 2025