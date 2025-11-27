BAVASTRI CUESTIONÓ EL GASTO DE LA FIESTA DE LA MANZANA: “ES UNA LOCURA EN UNA CIUDAD ATADA CON ALAMBRE”

La concejala Belén Bavastri, de Juntos Somos Río Negro, expresó una fuerte crítica al endeudamiento previsto por el municipio de General Roca para financiar la Fiesta Nacional de la Manzana, con un presupuesto que supera los 3.000 millones de pesos. Afirmó que se trata de una suma “excesiva” en un contexto de emergencia estructural y de servicios básicos sin resolver.

La entrevista se dio en el programa Rutas Argentinas, emitido por AM740 La Carretera, donde Bavastri advirtió que “el municipio local piensa tomar una deuda por 23.500 millones, que va más allá de la capacidad de recaudación”. A su entender, la presentación de la grilla artística se usó para “tapar” el anuncio del endeudamiento, lo que calificó como “muy preocupante”.

“Tenemos una ciudad que está totalmente atada con alambre”, afirmó, y detalló falencias como la recolección de residuos, la entrega de lotes sin servicios y la falta de mantenimiento en espacios públicos. Reclamó seguir el ejemplo de Neuquén capital, donde la Fiesta de la Confluencia “tiene costo cero para el municipio porque se financia con aportes privados”.

Bavastri también denunció un intento de “impuestazo” para financiar obras viales y señaló que el endeudamiento podría traducirse en una carga de hasta 400 mil pesos por vecino. “No digo que no se haga la fiesta, pero hay que repensar cómo se lleva adelante, porque no se puede priorizar una foto multitudinaria sobre las necesidades reales”, sostuvo.

La concejala fue contundente al asegurar que “no voy a ser cómplice de esta atrocidad para la ciudad”, y subrayó su rol como única opositora en el Concejo Deliberante. “Mi función es alertar a los vecinos sobre lo que se está decidiendo entre bambalinas”, concluyó.

General Roca, 27 de noviembre de 2025.