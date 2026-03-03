BAVASTRI CUESTIONÓ LA INSTALACIÓN DE RADARES EN ROCA Y HABLÓ DE “UN IMPUESTO ENCUBIERTO”

La concejala Belén Bavastri, de Juntos Somos Río Negro en General Roca, cuestionó la instalación de radares dentro del ejido urbano y aseguró que la medida no pasó por el Concejo Deliberante. Pidió informes sobre la homologación de los equipos y sostuvo que podría tratarse de una decisión con fines recaudatorios.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde Bavastri explicó que tomó conocimiento de la medida a través de una gacetilla oficial. “Fui anoticiada, al igual que el resto de la gente de la ciudad, cuando salió la gacetilla de prensa”, afirmó. También remarcó: “Esto no pasó por el Concejo Deliberante, no es algo que haya pasado”.

Según detalló, algunos de los dispositivos se ubican en zonas céntricas y con tránsito intenso. Mencionó un radar en Don Bosco y 25 de Mayo, donde la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. “En una arteria súper congestionada, 20 kilómetros está todo”, expresó, y agregó que es necesario conocer los fundamentos técnicos de la decisión. “Necesitamos especificaciones como ciudad”, señaló.

La concejala indicó que su bloque solicitará información sobre la homologación de los equipos y los criterios de ubicación. “Quisiéramos saber si estos radares tienen la homologación, la verificación del INTI, si tienen la resolución de la Secretaría de Comercio”, planteó. Además, sostuvo que no se presentó públicamente un mapa de siniestralidad que justifique los puntos elegidos.

Bavastri vinculó el anuncio con la situación financiera del municipio. “Me atrevo a decir que es netamente con un fin recaudatorio o es un impuesto encubierto para el bolsillo de cada vecino de la ciudad”, afirmó. También recordó que la Fiesta Nacional de la Manzana resultó deficitaria y habló de “doscientos y algo de millones de pesos” de pérdida.

Por último, remarcó que el oficialismo cuenta con mayoría en el Concejo y que eso dificulta frenar la medida. “El consejo hoy es un consejo totalmente obsecuente”, expresó. Confirmó que presentará un pedido de informes y reclamó mayor transparencia sobre la implementación, el valor de las multas y los plazos de aplicación.

General Roca, 2 de marzo de 2026.