BEATRIZ GENTILE ADVIRTIÓ QUE PELIGRA EL INICIO DE CLASES EN LA UNCO POR LA CRISIS UNIVERSITARIA

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), Beatriz Gentile, advirtió que el inicio del ciclo lectivo está en riesgo ante la falta de financiamiento y el conflicto salarial. Señaló que la situación es “muy difícil” y que no tiene “nada optimista para decir” frente al escenario actual.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde Gentile explicó que el problema no afecta solo a la UNCO sino a todas las universidades nacionales. “Cerramos un 2025 con muchas dificultades”, afirmó, y recordó que el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario que el Poder Ejecutivo no cumplió. Además, indicó que el Gobierno presentó un nuevo proyecto que “contradice lo que ya está aprobado por ley”.

La rectora detalló que la ley vigente contempla paritarias cada dos meses, recomposición salarial superior al 50%, fondos para infraestructura y becas. En cambio, la nueva propuesta del Ejecutivo “reconoce solo un 12% a pagar en tres cuotas” y no incluye partidas para funcionamiento ni obras. “Me parece que es un acto muy provocador”, sostuvo.

Gentile también explicó que en distintas universidades ya se evalúan medidas de fuerza, con propuestas de no inicio de clases o paros escalonados. En el caso de la UNCO, aclaró que la definición corresponde a los gremios, aunque confirmó que los rectores mantienen reuniones para analizar la situación. “Estamos a fines de febrero discutiendo nuevamente el problema del presupuesto universitario”, remarcó.

En cuanto a infraestructura, indicó que la universidad funciona en 12 localidades y 18 unidades académicas, con realidades muy diversas. Señaló que se atendieron urgencias con fondos propios, pero advirtió que la falta de previsión complica la planificación. “Podemos tener luz y gas, pero si no tenemos docentes y no docentes estamos en un problema mayor todavía”, concluyó.

Neuquén, 12 de febrero de 2026.