BERMÚDEZ RATIFICÓ EL APOYO DEL PRO A FIGUEROA Y DESTACÓ UNA “AGENDA COMÚN” EN NEUQUÉN

El legislador y dirigente del PRO en Neuquén, Marcelo Bermúdez, confirmó que el partido continuará respaldando la gestión del gobernador Rolando Figueroa y aseguró que existe una “agenda común” tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura. También marcó diferencias con La Libertad Avanza, especialmente en temas vinculados a la institucionalidad.

En una entrevista realizada en la AM740, Bermúdez explicó que el PRO forma parte activa del gobierno provincial. “Nosotros formamos parte del gobierno, tenemos una agenda en el Ejecutivo común, una agenda legislativa común”, afirmó. En ese sentido, destacó que la participación del partido se refleja en distintas áreas de gestión y en el trabajo parlamentario conjunto.

El dirigente sostuvo que el acompañamiento al gobierno de Figueroa se basa en coincidencias programáticas. “Entendemos que tenemos una agenda PRO que se viene cumpliendo en la provincia”, señaló, y enumeró algunos ejes como el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la deuda y la inversión en infraestructura. “El gobierno de Rolando Figueroa tiene cuentas equilibradas”, aseguró.

Además, resaltó avances en áreas clave como educación, seguridad y obra pública. Según indicó, se está desarrollando un plan de pavimentación de gran escala y se avanza en la eliminación de las escuelas modulares. “Entendemos que en el 27 ya no vamos a tener más escuelas trailer”, sostuvo, y remarcó que también se impulsan leyes vinculadas a seguridad, como reiterancia y uso de dispositivos como las Taser.

En relación al escenario nacional, Bermúdez planteó que el PRO comparte con el gobierno de Javier Milei algunos objetivos económicos, pero marcó diferencias en otros aspectos. “La Libertad Avanza tiene problemas con el concepto republicano”, afirmó, y cuestionó situaciones que, según su mirada, afectan la institucionalidad. También advirtió que esos conflictos “hacen que eso que se pide no sea sustentable”.

Finalmente, el legislador puso el foco en el rol estratégico de Neuquén y Río Negro a futuro, especialmente por el desarrollo energético. “Tenemos 30 años para reconvertir a Neuquén y Río Negro en provincias sustentables”, expresó. En ese marco, aseguró que el trabajo legislativo apunta a consolidar infraestructura, servicios y desarrollo productivo pensando en el largo plazo.

Neuquén, 7 de abril de 2026.