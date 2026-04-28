BERTOLINI BUSCA APARTAR AL FISCAL VIGNAROLI DE LA CAUSA EN SU CONTRA

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, logró estirar el avance del proceso judicial en su contra tras una extensa jornada en la Ciudad Judicial. La fiscalía de Delitos Económicos pretendía solicitar formalmente su detención domiciliaria durante la mañana de este lunes. Sin embargo, la complejidad de la audiencia impidió que se tratara este punto clave de la acusación.

La sesión se extendió por más de cuatro horas y media sin alcanzar una resolución definitiva sobre la libertad del mandatario. Gran parte del tiempo se consumió en la lectura detallada de los cargos que pesan sobre Bertolini y su equipo técnico. También están imputados la secretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y los empresarios Pedro Vilchez y Mauricio López.

Los defensores del jefe comunal, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, centraron su estrategia en cuestionar la validez del acto administrativo. Presentaron diversos planteos de nulidad que obligaron a pausar el ritmo del debate legal. Estas maniobras lograron postergar la decisión del Ministerio Público Fiscal, que aguarda desde hace semanas para ejecutar la medida cautelar.

La jueza de garantías, Carina Álvarez, debió intervenir ante los reclamos de la defensa sobre la legitimidad del fiscal jefe, Pablo Vignaroli. Los abogados solicitaron su apartamiento inmediato de la causa, generando un nuevo foco de conflicto procesal. La magistrada resolvió algunas objeciones menores, pero dejó pendiente la definición sobre la continuidad de Vignaroli para la jornada siguiente.

Un punto determinante fue la incorporación forzada de la Fiscalía de Estado como querellante en el legajo. “Hicieron sentar en el sillón de la querella a la fiscalía de Estado”, señalaron fuentes judiciales respecto al pedido de los abogados defensores. Tras un cuarto intermedio, el representante Gustavo Kohon se sumó formalmente al proceso, permitiendo que la audiencia continuara su curso legal.

La continuidad del debate a partir de las 9:30 de este martes enfrenta severas complicaciones logísticas por los compromisos previos de las partes. El fiscal Vignaroli anunció que se ausentará por un viaje programado, mientras que otros abogados defensores también tienen salidas previstas. Estas dificultades en la agenda podrían forzar nuevas interrupciones.

Esta instancia judicial debió concretarse originalmente el pasado 13 de abril. En aquella oportunidad, un problema de salud repentino del intendente obligó a suspender la actividad en los tribunales. La dilación actual suma presión a un caso que mantiene en vilo a la administración municipal de Plottier.

La expectativa se traslada ahora a las resoluciones que tome la jueza Álvarez sobre los recursos pendientes de la defensa. Si no surgen nuevos impedimentos, la fiscalía finalmente podrá fundamentar el pedido de prisión domiciliaria para los involucrados.