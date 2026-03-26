BLANES DEFENDIÓ LAS ELECCIONES EN EL IUPA Y NEGÓ LAS DENUNCIAS DE FRAUDE

El interventor del IUPA, Gerardo Blanes, defendió con fuerza el proceso electoral de consejeros superiores y aseguró que la votación fue válida, transparente y con un respaldo amplio a la lista oficialista. En medio de los cuestionamientos de sectores opositores, remarcó que el instituto atraviesa “un momento de nacimiento y de resurgimiento”.

La información surge de una entrevista realizada en AM740, donde Blanes respondió a las denuncias sobre supuestas irregularidades en la elección y buscó poner el foco en la normalización institucional del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Allí sostuvo que el proceso de democratización fue uno de los objetivos centrales de la intervención y que se concretó tras la regularización de más de 300 docentes.

“Se haya podido democratizar”, afirmó Blanes al destacar la importancia de la elección, y agregó que “la unión ganó en una forma contundente”. Según detalló, el oficialismo se impuso “de seis facultades se ganó en cinco”, además de obtener la mayoría entre los no docentes, mientras que en la sede central, dijo, “el triunfo de la unión fue contundente”.

Sobre las acusaciones de fraude, el interventor fue tajante. “El procedimiento fue impecable”, expresó, y aseguró que la junta electoral trabajó con actas y controles permanentes. En ese sentido, cuestionó que las objeciones surgieran después de conocidos los resultados y sostuvo que “cuando se abren las urnas y el resultado me da adverso, es un fraude”, en referencia a la postura de los sectores que impugnan la elección.

Blanes también explicó que el lunes 30 se reunirá el Consejo Superior para elegir al primer rector democrático del IUPA, en una instancia que consideró decisiva para cerrar el proceso de normalización. “Toda esta gente se va a reunir el lunes 30 y va a elegir el primer rector democrático del IUPA”, señaló, y sostuvo que la mayoría de la comunidad educativa “quiere estudiar y trabajar en paz, no quieren otra cosa”.

General Roca, 26 de marzo de 2026.