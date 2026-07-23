BOLETO ESTUDIANTIL NEUQUINO: CASI TRES MIL ESTUDIANTES SUPERIORES DEBERÁN RENOVAR EL BENEFICIO DESDE EL LUNES

Neuquén habilitará el proceso de renovación para los beneficiarios del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito. A partir del próximo lunes, casi tres mil alumnos universitarios y terciarios deberán completar la revalidación. Esta medida busca garantizar la continuidad del beneficio en el transporte hacia los establecimientos educativos.

La gestión se realizará íntegramente de manera digital mediante el portal oficial del Ministerio de Economía provincial. El plazo establecido para concretar la actualización se extenderá desde el 27 de julio hasta el 31 de agosto. Actualmente, cerca de 2.929 estudiantes del nivel superior disponen de la franquicia aprobada en el territorio.

Para efectuar el trámite, los usuarios deberán cargar el certificado de alumno regular correspondiente al ciclo lectivo vigente. La documentación emitida por la institución correspondiente tendrá que incluir firma y sello formal. Aquellos beneficiarios que omitan la renovación sufrirán la suspensión automática del pase a partir del primero de septiembre.

En forma paralela, la plataforma mantendrá abiertas las solicitudes para incorporar nuevos aspirantes durante el segundo semestre. Quienes busquen acceder por primera vez deberán adjuntar copia del documento nacional de identidad y comprobante de domicilio. Asimismo, la sede de cursada no podrá superar los 250 kilómetros de distancia dentro de Neuquén.

La subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, destacó la relevancia de mantener activa esta herramienta de inclusión social. “Desde Juventud seguimos fortaleciendo esta política pública con enfoque de derechos que garantiza el acompañamiento en el aprendizaje de estudiantes”, aseguró la funcionaria. Además, remarcó que el apoyo a las trayectorias educativas constituye una prioridad prioritaria provincial.

Esta política de transporte gratuito se complementa con otros programas clave de la provincia, como las becas Gregorio Álvarez. Ambas iniciativas buscan aliviar la carga económica de las familias y evitar la deserción en las aulas. Cada postulante recibirá un correo electrónico confirmando la aprobación definitiva de su solicitud tras completar los pasos.

Los estudiantes que requieran resolver inquietudes sobre el procedimiento o la documentación podrán comunicarse al correo oficial. El Gobierno mantendrá la atención permanente para garantizar que ningún alumno quede fuera del beneficio.