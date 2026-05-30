BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NEUQUÉN SE DECLARAN EN ESTADO DE ALERTA POR DEMORAS EN FONDOS

La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios se declaró oficialmente en estado de alerta. El motivo principal del reclamo radica en la falta de pago de partidas económicas esenciales. El conflicto se originó debido al retraso en la transferencia de los fondos trimestrales correspondientes a la Ley Provincial 3359.

Desde la conducción de la entidad aseguraron que toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma. Sin embargo, la falta de acreditación presupuestaria comenzó a perjudicar la operatividad de los 28 cuarteles de la región.

La falta de estos recursos económicos impide dar cumplimiento a obligaciones cotidianas de vital importancia. Entre los compromisos afectados se destaca el pago de la cobertura médica para el personal activo. Asimismo, la mora estatal compromete la contratación de seguros obligatorios y el abono de beneficios por trayectoria.

Las autoridades del organismo aseguraron que recurrieron a todas las instancias de diálogo institucionales posibles. Realizaron múltiples gestiones y consultas formales ante los despachos correspondientes del Ejecutivo provincial. Pese a estos intentos de acercamiento, las asociaciones locales aún no obtuvieron ninguna justificación técnica ni fechas de pago certeras.

La falta de respuestas concretas genera una profunda incertidumbre sobre el sostenimiento de los servicios de emergencia. Los cuarteles sufren complicaciones para costear el mantenimiento preventivo de los vehículos de rescate. De la misma manera, la escasez de dinero frena el dictado de capacitaciones continuas para los aspirantes.

La problemática adquiere una sensibilidad particular debido a la inminencia del Día Nacional del Bombero Voluntario, que se conmemora cada 2 de junio. Para la federación, resulta penoso que las celebraciones queden opacadas por problemas financieros. La comunidad bomberil lamenta tener que afrontar este aniversario bajo un clima de desamparo institucional.

La organización ratificó su vocación de diálogo, pero remarcó la necesidad de una solución urgente. Exigieron respuestas inmediatas que expliquen el retraso de las transferencias monetarias por parte del Gobierno. Los representantes consideran indispensable que la administración central cumpla de manera efectiva con sus obligaciones legales vigentes.

“Detrás de cada servicio también debe existir un Estado que cumpla en tiempo y forma con las obligaciones”, manifestaron en su comunicado. La institución remarcó que el financiamiento diario es vital para resguardar la vida y los bienes de la población neuquina. El estado de alerta se mantendrá de forma indefinida hasta que se normalice la situación bancaria.