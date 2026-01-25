BORRACHO Y SIN LICENCIA, VOLCÓ EN LA RUTA 51

Un hombre de 46 años protagonizó un violento vuelco en la Ruta 51 tras arrojar 1,22 gramos de alcohol en sangre. El conductor tampoco contaba con licencia de conducir. La jornada de siniestros sumó dramatismo con un fuerte choque frontal en el Parque Industrial. En ese segundo hecho, dos niños y dos adultos debieron ser rescatados tras quedar atrapados entre los hierros.

El sábado, pasadas las 17:30, se registró el vuelco a la altura del kilómetro 27. El siniestro fue causado por la irresponsabilidad de un automovilista que circulaba en estado de ebriedad. Fuentes policiales confirmaron que el vehículo involucrado fue un Ford Focus.

El rodado transitaba en sentido oeste-este cuando perdió el control. Terminó volcado de forma violenta a un costado de la banquina. En el habitáculo viajaba el conductor junto a una mujer de 49 años. Ambos tienen domicilio en la localidad de Centenario. Al lugar arribaron rápidamente efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera.

Una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar asistió a los ocupantes en el lugar. Las víctimas presentaban diversos golpes y cortes superficiales debido al impacto. Cuando los uniformados realizaron el test de alcoholemia el resultado confirmó que el hombre superaba ampliamente el límite legal. Por las graves faltas cometidas, las autoridades aplicaron una doble multa inmediata.

Choque frontal y rescate en el Parque Industrial

La noche del sábado cerró con otro siniestro vial cerca de las 22 horas. El choque ocurrió en la calle Conquistadores del Desierto, en el Parque Industrial de Neuquén. Un Ford Ranchero y un Chevrolet Astra colisionaron de manera frontal.

Debido a la magnitud del golpe, algunos ocupantes quedaron atrapados dentro de los rodados. Se vivieron momentos de gran desesperación hasta el arribo de las fuerzas de seguridad. En el operativo trabajó personal de la Comisaría 20 y médicos del Sistema de Emergencias del Neuquén (SIEN). Los especialistas debieron realizar maniobras de rescate para liberar a las personas.

Según las primeras informaciones oficiales, al menos cuatro personas sufrieron heridas de distinta consideración. Entre los afectados se encuentran dos niños, un hombre y una mujer. Todos recibieron atención médica urgente y fueron derivados para estudios preventivos.