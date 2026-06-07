BREGMAN ADVIRTIÓ QUE “SE PREPARA UN MILEÍSMO SIN MILEI”

En el Club Pacífico de la ciudad de Neuquén trabajadores, estudiantes y militantes recibieron a la diputada Myriam Bregman quien lideró el encuentro enfocado en debatir alternativas ante el programa económico nacional. La cita coincidió con la difusión de sondeos que otorgan a la referente un importante nivel de popularidad. “Apareció alguien con el 47% de imagen positiva en las encuestas y no estaba previsto en ningún lado”, ironizó la dirigente durante su alocución inicial.

La legisladora nacional vinculó este respaldo a su permanencia constante en las movilizaciones sociales de los últimos meses. No obstante, remarcó la necesidad de colectivizar ese capital político al afirmar que “ese 47% nos llama a organizarnos” para pasar formalmente a la ofensiva.

El debate sobre los recursos energéticos ocupó un rol central debido a la cercanía con los yacimientos no convencionales. La legisladora propuso estatizar el sector para beneficio popular y planteó una controvertida medida geopolítica al sugerir el envío inmediato de combustible hacia Cuba.

En el plano legislativo, Bregman cuestionó con dureza los recientes pactos políticos celebrados en la Cámara Alta. Según su visión, los acuerdos para nombrar magistrados federales buscan asegurar el amparo legal de la actual administración ante posibles cuestionamientos futuros.

Asimismo, apuntó contra los bloques del peronismo tradicional que facilitan las iniciativas oficiales en el Congreso. La diputada rechazó el rol histórico asignado al movimiento obrero y aseguró que los trabajadores deben comandar una fuerza propia y totalmente independiente.

También alertó sobre la continuidad de las políticas de ajuste ante un eventual recambio de liderazgos. “Se prepara un ‘mileísmo sin Milei’ en la Argentina”, advirtió, y señaló que los sectores de poder buscarán preservar las reformas estructurales ya obtenidas.

Finalmente, Bregman repudió la violencia de género y la postura del Poder Ejecutivo Nacional frente a esta problemática actual. La dirigente llamó a canalizar el malestar social mediante la protesta colectiva y ratificó el compromiso de su espacio con los reclamos feministas.