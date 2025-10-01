BRUNO POGLIANO DESTACÓ OBRAS EN EL BOLSÓN Y RESPALDÓ A WERETILNECK DE CARA A LAS ELECCIONES

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, subrayó la importancia de las obras públicas que se están ejecutando en la ciudad con fondos provinciales y cuestionó el abandono del gobierno nacional. En un contexto electoral, respaldó abiertamente al gobernador Alberto Weretilneck y a los candidatos de Juntos Somos Río Negro para las elecciones legislativas.

La entrevista se realizó en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Pogliano señaló que “la reconstrucción más fuerte de la localidad es en la generación de empleo, y eso se logra a través de la obra pública y del turismo”. Valoró el trabajo conjunto con el gobierno de la provincia para mantener y mejorar rutas, equipar organismos forestales y fomentar la prevención ante incendios.

“El gobierno nacional ha abandonado la provincia”, expresó el intendente, quien agregó que “la Ruta 40 sur está en un estado de total destrucción, lo mismo pasa con la 151 y la 22”. En ese marco, resaltó que “lo que no hace Nación lo hace Weretilneck, cumpliendo con la palabra y cerca de la gente”.

Con una mirada puesta en el Congreso, Pogliano afirmó: “Apoyamos esta boleta verde porque necesitamos legisladores que no voten lo que les manda Buenos Aires, sino que defiendan a Río Negro”. También mencionó a los candidatos Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena como representantes del proyecto provincial.

Finalmente, invitó a la comunidad a visitar El Bolsón durante el Oktoberfest y la próxima temporada turística: “Somos un destino que genera economía y trabajo, y estamos preparados para recibir a todos con buena gastronomía, naturaleza, cultura y cerveza artesanal de calidad”.

El Bolsón, 1 de octubre de 2025.