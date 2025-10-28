BRUNO STAZIONATI Y BRHUMOS DESDE ALLEN A LA FINAL DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BANCO PATAGONIA

Bruno Stazionati, creador de Brhumos – Aromas y Sabores, quedó seleccionado entre los ocho finalistas del programa “Emprendedores de Río Negro” del Banco Patagonia. Su emprendimiento, dedicado a la elaboración de condimentos ahumados de manera natural y artesanal, fue elegido entre más de 400 propuestas de toda la provincia.

La información fue compartida en una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Allí, Stazionati explicó que el próximo viernes deberá defender su proyecto en Cipolletti: “Cada emprendimiento tiene que defender su proyecto en cinco minutos en formato de presentación y armar un stand con los productos en exhibición”.

Brhumos nació como una curiosidad personal por los condimentos ahumados y fue tomando forma con el tiempo: “Empezamos ahumando sal gruesa y después fuimos haciendo pruebas con otros productos como pimentón, orégano, chimichurri, provenzal”, contó Bruno. El proceso se fue perfeccionando hasta construir un ahumador propio especializado para su producción.

El certamen otorga un premio en Capital Semilla a los tres primeros lugares, además de una mención especial. Bruno destacó que fue su padre quien le envió el link para inscribirse y que decidió participar para poder contar el proceso detrás del emprendimiento: “Vi la oportunidad de hablar, de contar cómo surgió todo esto, y lo escribí”.

Los productos de Brhumos pueden adquirirse mediante redes sociales (@brhumos) o por pedido directo al 2984 225005, con envíos a domicilio sin costo. El emprendimiento sigue creciendo, impulsado por la pasión, el trabajo artesanal y el apoyo de la comunidad.

Allen, 28 de octubre de 2025