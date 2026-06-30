BRUTAL EMBOSCADA EN VILLA CEFERINO: DOS JÓVENES APUÑALADAS PERMANECEN INTERNADAS

La Policía de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal trabajan intensamente para esclarecer una brutal agresión ocurrida el último domingo por la noche. El violento episodio se registró en las inmediaciones del barrio Villa Ceferino de la capital neuquina. Un grupo compuesto por tres hombres y dos mujeres atacó a golpes y puñaladas a una adolescente de 17 años y a una joven de 20 años.

Las primeras informaciones indican que el detonante del conflicto habría sido una disputa de pareja. El presunto instigador del ataque es un hombre que mantuvo una relación sentimental previa con una de las víctimas. Las autoridades judiciales intentan recabar testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

El incidente comenzó cerca de una cancha de fútbol de la zona adonde las víctimas habían concurrido a pasar el momento con allegados. En ese lugar, el sospechoso principal se aproximó con la intención de hablar con su expareja. Ante la firme negativa de la joven, el individuo decidió retirarse temporalmente del predio.

Minutos después, cuando las dos mujeres se retiraban a pie del sector, el agresor regresó acompañado. La banda portaba armas blancas caseras de tipo facas y cuchillos para concretar la emboscada. Los cinco delincuentes acorralaron rápidamente a las víctimas y les propinaron una feroz andanada de golpes y puntazos.

La gravedad de las heridas obligó a terceros a intervenir de urgencia para frenar la agresión armada. Un automóvil particular trasladó de inmediato a las lesionadas hacia la guardia del hospital Horacio Heller. Debido a la gravedad de las lesiones, ambas tuvieron que ser sometidas a cirugías de emergencia.

Un allegado a las jóvenes relató detalladamente la situación que vivieron durante el traslado y la posterior atención médica. “Las agarraron a las dos, a la chiquitita también le pegaron. Ella no sintió las puntadas en su momento”, describió el familiar. Al revisar los médicos a la menor, constataron que también presentaba graves lesiones cortantes en su cuerpo.

La fiscalía aguarda la evolución médica de las pacientes para avanzar formalmente con las calificaciones legales correspondientes. El informe de los profesionales de la salud determinará el grado de las lesiones para proceder a la formulación de cargos. Los investigadores confían en lograr la pronta identificación y detención de la totalidad de los autores del ataque.