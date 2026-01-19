BUEN BALANCE TURÍSTICO EN SAN ANTONIO OESTE TRAS LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO

La ciudad de San Antonio Oeste cerró la primera quincena de enero con un 77% de ocupación promedio, un número que dejó un balance positivo para el inicio de la temporada de verano. Según los datos oficiales, el movimiento turístico alcanzó a más de 125 mil visitantes, con fuerte presencia de turistas rionegrinos y del turismo de cercanía.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde el secretario de Turismo de San Antonio Oeste, Rodolfo Hidalgo, brindó detalles sobre el comportamiento de la temporada. En diálogo con la emisora, el funcionario destacó que el arranque de enero fue “muy bueno” y que los números están en línea con lo registrado en otros destinos de la provincia.

Hidalgo explicó que el turismo regional sigue siendo clave para la costa rionegrina. “Más del 95% de los turistas tuvieron como destino final el Golfo San Matías”, señaló, y remarcó que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este continúan consolidándose como una oferta ampliada, con playas, gastronomía y actividades culturales que atraen a visitantes durante todo el verano.

Al comparar con la temporada anterior, el funcionario indicó que la diferencia fue mínima. “Estamos apenas un 4% por debajo del año pasado, pero con un nivel de ocupación muy alto teniendo en cuenta la cantidad de plazas habilitadas”, afirmó. Además, resaltó que fines de semana largos y fechas clave, como Año Nuevo, registraron picos cercanos al 95% de ocupación.

De cara a lo que resta de la temporada, desde Turismo se muestran optimistas. Hidalgo adelantó que enero y febrero tendrán una agenda cargada de eventos, aniversarios locales, actividades deportivas en la playa y el fin de semana largo de Carnaval, lo que permite proyectar un sostenido movimiento turístico en toda la región costera.