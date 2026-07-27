BUSCABAN A UNA PRÓFUGA POR UN INCENDIO Y LA DETUVIERON CUANDO FUE A VISITAR A SU PAREJA

Una joven de 20 años fue aprehendida tras permanecer varios meses prófuga por provocar un incendio en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. La detención se produjo de manera insólita cuando la acusada acudió a una comisaría a visitar a su pareja detenida.

El hecho investigado ocurrió el pasado 20 de abril en la intersección de las calles El Arroz y Yerba Mate. En aquella ocasión, un voraz fuego destruyó por completo cinco viviendas precarias y dejó pérdidas materiales totales para varias familias.

Efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones rastrearon el paradero de la sospechosa hasta la Comisaría 19. Al intentar retirarse de la dependencia policial, la comitiva montó un operativo en la vía pública y concretó su inmediata aprehensión.

El comisario Gerardo Sanzana explicó el origen del siniestro tras una orden de desalojo en un terreno ocupado. “Ante la negativa, había incendiado la casilla de madera que había ocupado, lo que generó un foco ígneo que afectó un total de cinco casillas”, detalló.

La violencia de la situación fue confirmada por los damnificados que presenciaron el avance destructivo de las llamas. “Cuando quise apagar el fuego, nos tiraban piedras para que no nos acerquemos; no pudimos hacer nada y en minutos se incendió todo”, relató Alberto, un vecino afectado.

La propagación resultó imparable debido a la vulnerabilidad de los materiales de construcción del asentamiento. Martínez lamentó la pérdida absoluta de su patrimonio familiar al manifestar angustiado: “Se quemó todo, no quedó nada; salimos con lo puesto”.

La fiscalía a cargo de Juan Manuel Narváez imputó formalmente a la joven bajo los delitos de usurpación y estrago. Pese a que la acusada negó rotundamente los hechos, la investigación judicial cuenta con pruebas sólidas para sostener la acusación formal.

Tras la audiencia correspondiente, la sospechosa recuperó la libertad bajo estrictas medidas cautelares fijadas por la Justicia. A partir de ahora deberá presentarse de forma obligatoria cada lunes en la sede del Ministerio Público Fiscal para mantener supedita su situación legal.