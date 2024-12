BUSCAN REGULAR LAS APLICACIONES DE TRANSPORTE EN NEUQUÉN

La concejal del PRO Denisse Stillger impulsa desde hace dos años un proyecto en el Concejo Deliberante de Neuquén para regularizar las aplicaciones de transporte en la ciudad. En una entrevista con AM740 La Carretera, Stillger explicó que el objetivo es establecer un marco normativo que permita la convivencia entre las aplicaciones como Uber y los servicios tradicionales, garantizando reglas claras para todos. “El vecino exige distintas opciones para moverse y generar ingresos”, afirmó.

El debate sobre las aplicaciones de transporte no es nuevo. Según Stillger, los servicios como taxis y remises plantearon que estas apps generan una competencia desleal, mientras que desde el oficialismo local no se tomaron medidas concretas para regularlas. “Si no ponemos el tema en discusión y no fijamos una ordenanza, las aplicaciones seguirán funcionando sin regulación, lo que es perjudicial tanto para los nuevos actores como para los tradicionales”, señaló la edil.

Un elemento que impulsó esta discusión es el decreto nacional 883, que habilita los viajes desde y hacia aeropuertos mediante estas plataformas. Además, una reciente resolución nacional desregula el transporte de pasajeros interjurisdiccional, ampliando las posibilidades para los conductores registrados. En este contexto, Stillger destacó la necesidad de que los municipios y provincias se adapten: “No podemos prohibir lo que ya está permitido a nivel nacional. Es hora de modernizar y flexibilizar las normativas locales”.

El proyecto también contempla cobrar un canon a las aplicaciones, similar al que pagan los taxistas, y flexibilizar los requisitos para obtener licencias de taxi, ya que su costo y limitada disponibilidad generan barreras de entrada. Además, Stillger argumentó que las apps podrían ser una oportunidad para los propios taxistas: “En ciudades como Bariloche, muchos utilizan estas plataformas para sumar ingresos y generar más clientes”.

Por último, la concejal destacó los avances en seguridad que traen estas aplicaciones, como la geolocalización, los recorridos compartidos en tiempo real y los botones de pánico, además de opciones de pago electrónico. “La tecnología cruza todos los servicios, incluidos los públicos. Negarse a incorporarla es como intentar tapar el sol con la mano”, concluyó.

Neuquén, 16 de diciembre de 2024