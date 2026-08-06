CALF PIDIÓ LA INTERVENCIÓN DE CANCILLERÍA TRAS LAS AMENAZAS DE EEUU POR SUS ACUERDOS CON HUAWEI

La disputa geopolítica por la infraestructura tecnológica sumó esta semana un pico de tensión en Neuquén. La Embajada de Estados Unidos amenazó con restringir visas a los directivos de la cooperativa eléctrica CALF debido a sus acuerdos comerciales con la firma china Huawei.

El conflicto escaló tras la confirmación pública del embajador estadounidense, Peter Lamelas, quien definió la incursión de Huawei en la región como un asunto de seguridad nacional. La advertencia diplomática sobre los visados alcanzaría formalmente a unos dieciocho integrantes de la conducción y la sindicatura de la entidad neuquina.

Frente a este escenario, la conducción de CALF publicó un contundente descargo para rechazar los señalamientos de la delegación norteamericana. Asimismo, la cooperativa exigió la inmediata intervención de la Cancillería argentina para encauzar el diferendo diplomático por los canales institucionales correspondientes.

La entidad cooperativa objetó firmemente los métodos utilizados por la representación extranjera para transmitir su desacuerdo comercial. “Una cosa es que un Estado decida sobre sus visas; otra es que esa posibilidad se invoque por un canal informal, ante un trabajador”, recriminó la entidad tras revelar que el apercibimiento llegó mediante mensajes telefónicos a un gerente.

Respecto a la controversia técnica, la conducción fue tajante al desmentir una dependencia exclusiva con el gigante asiático. “La red de CALF no es una red china”, aclararon desde el directorio, precisando que la infraestructura integra componentes diversificados provenientes de fabricantes estadounidenses, europeos y suizos.

Desde el organismo explicaron que la selección de equipamiento respondió de manera estricta a conveniencias económicas y operativas para la comunidad. “Nuestro criterio es y seguirá siendo el mejor servicio al mejor precio para los usuarios de Neuquén”, reafirmaron las autoridades en el comunicado oficial difundido durante la jornada.

Por otra parte, la cooperativa manifestó su profunda extrañeza por el trato discriminatorio recibido respecto de otras corporaciones del sector energético nacional. La tecnología en disputa funciona actualmente en las principales operadoras de telecomunicaciones de Argentina sin haber registrado advertencias similares contra sus ejecutivos.

El caso ingresó ahora en una compleja instancia diplomática tras el pedido formal elevado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las autoridades provinciales y el sector corporativo aguardan una respuesta oficial que defina los alcances reales de estas sanciones consulares.