CAMBIA RÍO NEGRO IMPULSA UNA REFORMA PARA ORDENAR LA SECUNDARIA Y FORTALECER LA CONVIVENCIA

El bloque Cambia Río Negro presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de asistencia y convivencia en las escuelas secundarias de la provincia. La iniciativa busca recuperar herramientas de control, reforzar el rol docente y volver a involucrar a las familias en el proceso educativo ante el avance del ausentismo, los conflictos en el aula y los casos de bullying.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a la legisladora Patricia Mckid, quien explicó que la propuesta nació frente a “una realidad muy incómoda”. Según planteó, “hoy hay chicos que prácticamente no asisten a la escuela y el sistema sinceramente no tiene armas para actuar”, mientras que “se eliminaron algunas reglas básicas, como por ejemplo el control de la asistencia o medidas disciplinarias”.

Mckiid sostuvo que el proyecto no apunta a castigar por castigar, sino a volver a poner orden dentro de la escuela. “Muchos me dicen, es muy duro el proyecto. No, no es duro, es orden”, afirmó. También remarcó que la intención es que el estudiante entienda que “las macarras que se muerden tienen un costo, sea en las faltas o sea en la disciplina”, y aclaró que la idea no es expulsar a nadie del sistema educativo.

La legisladora también puso el foco en el deterioro del vínculo entre docentes, alumnos y familias. “Hoy la familia usa a las escuelas como guardería”, señaló, y advirtió que en muchos casos los adultos desconocen por completo la trayectoria escolar de sus hijos. Para la autora del proyecto, la escuela perdió autoridad y el docente quedó desprotegido: “Hay que ordenar eso, la disciplina, ordenar las asistencias y vas a ver cuántas cosas se acomodan con eso”.

En ese marco, Mckiid consideró que la reforma puede ayudar a reducir situaciones de violencia escolar. “No te digo totalmente, porque el bullying necesita un trabajo más profundo, pero va a ayudar bastante”, expresó. El proyecto ya fue presentado en la Legislatura y ahora espera su tratamiento, aunque la legisladora reconoció que no siempre las iniciativas opositoras avanzan rápido: “Esperemos que nos toque, porque generalmente los proyectos de la oposición duermen en el cajón de los recuerdos”.

Viedma, 17 de abril de 2026.