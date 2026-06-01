CAMBIO DE PLANES EN LA LEGISLATURA: PEDRO PESATTI POSTERGÓ LA SESIÓN PARA EL 11 DE JUNIO

La actividad parlamentaria en la provincia de Río Negro experimentará modificaciones en su cronograma de trabajo para las próximas semanas. El tratamiento de los proyectos en el recinto, previsto originalmente para este jueves, fue suspendido y se postergará de manera oficial por una semana.

El presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, notificó a los representantes de las distintas bancadas sobre esta nueva resolución que modifica las fechas pautadas. El vicegobernador fundamentó su decisión tras recibir numerosas solicitudes por parte de diferentes legisladores, quienes argumentaron complicaciones vinculadas estrictamente a motivos de salud.

A pesar del cambio en el plenario general, el cronograma de comisiones previsto para estas jornadas mantendrá su funcionamiento habitual para analizar las propuestas. Durante este lunes se concretarán los encuentros correspondientes a las comisiones de Educación y de Asuntos Sociales para emitir los dictámenes.

Entre las iniciativas del Poder Ejecutivo que ingresaron formalmente, se destaca la propuesta de adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). El proyecto busca establecer mecanismos de simplificación en los trámites de radicación para captar capitales productivos orientados a la pequeña y mediana empresa.

Asimismo, el paquete enviado por la gobernación incluye un beneficio fiscal con exenciones de impuestos para las operaciones comerciales del laboratorio público Profarse. La agenda estatal se completa con una transferencia de tierras del IPPV destinada a la edificación de una institución educativa en Sierra Grande.

Por el lado de los bloques opositores, los legisladores también impulsan proyectos vinculados con la seguridad ciudadana y la convivencia escolar. El temario incluye una iniciativa oficialista para limitar los beneficios de libertades condicionales y otra para regular el uso de pantallas en las escuelas.

Discusión política por las bancadas aliadas y opositoras

La ventana de tiempo otorgada por esta prórroga postergará en paralelo la convocatoria a la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura. En ese ámbito clave de discusión, los presidentes de las fuerzas políticas deberán retomar las negociaciones sobre el orden del día definitivo.

En dicho encuentro de conducción también se reactivará la fuerte pulseada por el reconocimiento formal de los nuevos bloques en el recinto. La discusión se centrará en la situación de las bancadas de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza, que permanecen en suspenso.