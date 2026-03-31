CAMIONEROS CELEBRÓ EL FRENO JUDICIAL A LA REFORMA LABORAL Y ADVIERTEN POR “UN ATAQUE A LOS TRABAJADORES”

El secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, Gustavo Sol, valoró la decisión judicial que suspendió de manera provisoria parte de la reforma laboral impulsada a nivel nacional y aseguró que se trata de un avance clave en la defensa de los derechos de los trabajadores. El dirigente sostuvo que la medida representa un freno a lo que definió como un intento de “precarización laboral”.

Ai aire de AM740 La Carretera, Sol se expresó con dureza sobre el contenido de la normativa. “Creo que el mejor nombre que podría llevar es precarización laboral, porque de todos los artículos que tiene no hay ni uno solo que sea favorable a los trabajadores”, afirmó. Además, remarcó que la presentación judicial impulsada por la CGT permitió “frenar el avance de este ataque que es directamente a los trabajadores, al bolsillo de los trabajadores”.

En ese sentido, el dirigente explicó que el eje del planteo apunta a la inconstitucionalidad de varios artículos que afectan derechos básicos. “Es totalmente inconstitucional esta medida que quiere llevar adelante el gobierno”, sostuvo, y agregó que la discusión se vincula con garantías establecidas en la Constitución como el derecho a huelga, a la representación sindical y a condiciones laborales dignas. “Hay derechos que no pueden estar dentro de la constitución… como el derecho a tener vacaciones, a ser representado por un sindicato”, expresó.

Sol también advirtió sobre el impacto económico y social de una eventual implementación de la reforma. “En la medida que vayas aumentando la cantidad de trabajadores en negro, van a ser menos los que tengan la posibilidad de jubilarse”, señaló. Y alertó que, de sostenerse esa tendencia, “dentro de 10 años no se va a poder jubilar a nadie porque no va a haber aporte para poder cubrir esos costos”.

Por último, el dirigente llamó a los trabajadores a mantenerse informados y organizados frente al escenario que se abre. “Para eso hay que estar firme en la lucha, cada vez hay más gente que está saliendo a la calle”, indicó. Y concluyó: “Cuando la CGT convoca es porque vamos a marchar en defender los derechos de los trabajadores”.

Allen, 31 de marzo de 2026.