CONCILIACIÓN OBLIGATORIA TRAS EL CORTE DE CAMIONEROS EN VACA MUERTA

Camioneros de Río Negro llevaron adelante una medida de fuerza desde la madrugada de hoy en el acceso al yacimiento Fortín de Piedra, en la zona de Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta. La protesta se realizó a en reclamo por despidos y falta de pago de sueldos e indemnizaciones a trabajadores de la empresa NRG. Por la tarde, se dictó la conciliación obligatoria por 10 días habiles para negociar con las empresas involucradas.

La información fue brindada durante una nota realizada en AM 740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde se detalló que la protesta no implica un corte total: los manifestantes permiten el ingreso de combis, guardias y personal no camionero. La modalidad consiste en una invitación a los choferes a sumarse a la protesta tras un diálogo en el lugar.

El secretario general del sindicato de camioneros de Río Negro, Gustavo Sol, expresó que “hace más de un mes que fueron despedidos, no han podido cobrar la indemnización y de los pocos compañeros que quedaron trabajando, todavía no cobran el sueldo y el aguinaldo”. También informó que las audiencias con las empresas involucradas “fracasaron” y no se llegó a ningún acuerdo.

La protesta se dirige especialmente contra la empresa Tecpetrol, que según NRG mantiene una deuda de 1.900 millones de pesos. NRG aduce que esta deuda impide cumplir con las obligaciones hacia los trabajadores. “Son responsables solidarios”, afirmó Sol, señalando también a la petrolera Shell, en cuyo acceso se realizan medidas similares.

La medida continuó durante toda la mañana y parte de la tarde. A las 15 se dictó la conciliación obligatoria por el término de 10 días habiles en los que el gremio y las empresas podrán sentarse a negociar. Sin embargo, Sol advirtió que de no llegar a una acuerdo satisfactorio la medida podría repetirse e incluso agudizarse parando todo el yacimiento. El reclamo apunta a que las empresas involucradas asuman el compromiso de saldar las deudas y garantizar los derechos de los trabajadores.

Añelo, 10 de julio de 2025.