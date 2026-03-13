CAMIONEROS DE RÍO NEGRO CONFIRMÓ LISTA ÚNICA Y GUSTAVO SOL IRÁ POR SU PRIMER MANDATO

El sindicato de Camioneros de Río Negro confirmó que habrá lista única en las próximas elecciones gremiales. De esta manera, Gustavo Sol irá por su primer mandato como Secretario General con una conducción que propone renovación y mayor presencia territorial en la provincia.

Se dieron a conocer los detalles del proceso electoral y de la conformación de la lista. El cierre del plazo de presentación se realizó el 12 de marzo y finalmente se confirmó una sola nómina para los comicios.

La lista presenta una renovación importante con la incorporación de afiliados y trabajadores jóvenes que se suman para impulsar una nueva impronta en la conducción del gremio. Desde que Gustavo Sol quedó al frente del sindicato después del fallecimiento de Rubén Belich, se observó una ampliación del territorio trabajado, con una federalización concreta, obras y gestiones en distintas localidades de Río Negro.

Este grupo afronta su primera elección tras fortalecer los vínculos con las bases. También avanzó en la incorporación de delegados en empresas donde nunca existió esa representación y renovó cargos en otras estructuras sindicales.

Gustavo Sol afirmó que “somos conscientes de lo que se necesita, de lo que es fundamental y de lo que es urgente. Somos un equipo de trabajo y cada trabajador es parte importante de esto. Somos sus representantes y vamos a dejar todo por defenderlos en tiempos tan hostiles como los que se vienen”.



Además, sostuvo que “vamos a seguir abriendo el gremio, que es para todos. Comprendimos que valen lo mismo todos los trabajadores, desde la zona andina hasta la atlántica pasando por el valle y la línea sur. Queremos un gremio que todos sientan como propio. Vamos a corregir las falencias y a mejorar las virtudes”. Las elecciones se realizarán el 29 y 30 de abril.

Río Negro, 13 de marzo de 2026.