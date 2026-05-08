CAMIONEROS DE RÍO NEGRO FORMALIZÓ LA ASUNCIÓN DE SUS NUEVAS AUTORIDADES

El Sindicato de Choferes de Camiones de Río Negro formalizó la asunción de su nueva comisión directiva, encabezada por Gustavo Sol como secretario general. Las autoridades cumplirán mandato por cuatro años, hasta el 7 de mayo de 2030.

La información corresponde a un móvil realizado por Pablo Capra en el predio del gremio ubicado sobre Ruta 22, en Allen. Allí se leyó el acta de la Junta Electoral y se confirmó la puesta en funciones de la lista gris y verde, única lista que participó en los comicios del 29 y 30 de abril.

Tras asumir, Sol agradeció el respaldo de los afiliados y recordó a Rubén Belich. “Fue un golpe muy duro el fallecimiento de Rubén Belich para todos los trabajadores camioneros”, expresó. Además, remarcó que la nueva etapa estará marcada por la presencia territorial: “La idea nuestra es estar presente en cada lugar de la provincia de Río Negro donde haya un trabajador”.

El dirigente destacó que la participación superó el 85% de los trabajadores habilitados, pese a tratarse de una elección con lista única. “Creo que es un respaldo al trabajo que hicimos estos años”, afirmó. También señaló que el gremio seguirá con recorridas en Vaca Muerta, Calcatreu, la Línea Sur, Viedma y otros puntos de la provincia.

El secretario adjunto, Adrián Buenumilla, sostuvo que esta conducción representa una continuidad con impronta propia. “Esto es la continuidad de Rubén, con nuestra impronta, con la impronta de Gustavo y con la impronta mía”, indicó. Luego agregó: “Vamos a estar en las rutas, en los depósitos y en el campo”.



Allen, 8 de mayo de 2026.