CAMIONEROS DE RÍO NEGRO VOTA CON LISTA ÚNICA Y GUSTAVO SOL BUSCA RATIFICAR SU CONDUCCIÓN

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició una jornada electoral histórica con lista única en toda la provincia. Gustavo Sol busca renovar la conducción y consolidar su primer mandato como secretario general electo.

La información corresponde a un móvil realizado por AM740, donde Sol destacó la participación de los afiliados desde las primeras horas. “Es una jornada importantísima para nuestra institución”, afirmó, y remarcó que haber alcanzado una sola lista “habla un poco de todo el trabajo que se ha venido haciendo”.

El dirigente sostuvo que la campaña se basó en la gestión y no en promesas. “La mejor campaña que podemos hacer es trabajar en favor de las familias de los camioneros”, señaló. También destacó las nuevas delegaciones, consultorios médicos y odontológicos en Viedma, Bariloche y Catriel.

Sol planteó además una mirada crítica sobre viejas prácticas sindicales. “El gremialismo del patoterismo no tiene que existir nunca más”, expresó, y aseguró que el objetivo es acercar el sindicato a los trabajadores y sus familias.

La elección se desarrolla durante dos jornadas, con urnas fijas y móviles en distintos puntos de Río Negro. Desde el gremio pidieron participación masiva de los afiliados, aun con lista única, para respaldar el proceso institucional.

Allen, 29 de abril de 2026.