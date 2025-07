CAMIONEROS DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN ANUNCIAN PARO SI NO APARECE EL DINERO DE NRG

Los gremios camioneros de Río Negro y Neuquén confirmaron un paro para este viernes si las empresas responsables no abonan las deudas pendientes con los trabajadores de NRG. La medida comenzará a las 08.00, una vez vencida la conciliación obligatoria.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde se detalló que Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix fueron señaladas como responsables solidarias. Tras el fracaso de todas las instancias de negociación, los sindicatos decidieron frenar el transporte en toda la zona de Vaca Muerta a partir de este viernes.

El secretario general del gremio rionegrino, Gustavo Sol, explicó que “la paciencia se agotó”, remarcó el dirigente, y agregó que “hay trabajadores que no cobraron sus sueldos ni aguinaldos y los despedidos no cobraron las indemnizaciones. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y ningún trabajador se va a quedar solo”.



Además, agregó que “esta situación nos deja muy preocupados porque acá hay cientos de trabajadores afectados que necesitan una solución”. En ese sentido, sostuvo que “estas empresas son responsables solidarias porque NRG trabajó para ellos y deben responder ante esto”.

Sol afirmó que el gremio está preparado para enfrentar el conflicto. “Estamos fuertes y unidos, cerca de la gente y de los que nos necesitan. Vaca Muerta no es de las empresas, es de todos los argentinos y de los trabajadores. Queremos que las empresas entiendan esto, que sigan ganando pero no a costa de este maltrato con los trabajadores”.

Rincón de los Sauces, 23 de julio de 2025.