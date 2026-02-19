CAMIONEROS DESTACARON ACATAMIENTO TOTAL AL PARO EN RÍO NEGRO

El gremio de Camioneros de Río Negro calificó como “un éxito” el paro general y aseguró que el acatamiento fue total en toda la provincia. La medida se desarrolló con movilizaciones en distintos puntos estratégicos, sin cortes obligados, pero con fuerte adhesión voluntaria de los trabajadores.

La información surge de una cobertura realizada en la AM740, donde el secretario general del gremio, Gustavo Sol, manifestó su conformidad con la jornada y destacó la fortaleza del sindicato. “Camioneros mostró fortaleza en cada rincón de la provincia. Acatamos el pedido de la CGT y recibimos apoyo e interés de todos los que estuvieron en la ruta con nosotros”, afirmó.

Durante la movilización en la intersección de la Ruta 40 y el acceso a la Línea Sur, se observaron camiones detenidos y trabajadores dialogando sobre el proyecto que se debate en el Congreso. “Estamos tratando de que los trabajadores se informen bien de qué se trata este tema de la reforma”, sostuvo Surber. Además, indicó que la medida tuvo repercusión en toda la provincia y a nivel nacional.

Por su parte, el secretario adjunto del sindicato, Darío Surber, explicó que la jornada se llevó adelante en conjunto con la CGT. “Estamos pidiendo la colaboración de los compañeros. Los compañeros están en buena medida, acatan la colaboración”, expresó. También remarcó que los camioneros frenaban de manera voluntaria para interiorizarse sobre la reforma laboral y acompañar la protesta.

La protesta se desarrolló sin incidentes y con fuerte presencia de afiliados en ciudades como Bariloche, Catriel y Viedma. Desde el sindicato insistieron en que el objetivo es defender los derechos laborales ante la reforma que se discute en el Congreso.

San Carlos de Bariloche, 12 de febrero de 2026.