CAMIONEROS EN ALERTA: MOYANO DENUNCIÓ DESPIDOS Y CUESTIONÓ LAS MEDIDAS DE YPF

El líder de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM), Hugo Moyano, envió un duro documento al directorio de YPF. El dirigente cuestionó las políticas actuales de la petrolera estatal en Vaca Muerta y otras regiones del país. Según el escrito, las medidas de la compañía ponen en riesgo miles de puestos de trabajo genuinos.

Moyano alertó sobre una impresionante ola de despidos en el sector. El sindicalista estimó que la pérdida de empleos supera los 20.000 trabajadores en diversas provincias. “Es de una gravedad extrema que una empresa estatal le dé abiertamente la espalda a temas tan sensibles”, afirmó el dirigente. También acusó a la firma de generar un grave pasivo ambiental por el abandono de pozos convencionales.

El documento destaca que YPF promueve la informalidad laboral y la evasión impositiva. Inspecciones en Añelo detectaron graves deficiencias de registración en choferes de la actividad. El gremio de camioneros relevó allí unos 500 vehículos por día. Moyano sostuvo que la compañía termina siendo “cómplice de la promoción de la informalidad y la evasión” en detrimento del interés de los argentinos.

Otro punto crítico es la implementación de una supuesta reforma laboral encubierta. El líder sindical señaló que los ajustes de tarifas implican una “precarización del transporte”. Denunció que la eliminación de la “última milla” acrecienta la informalidad al forzar el ingreso al pozo de choferes de larga distancia sin la capacitación necesaria.

Ante este panorama, la federación exige el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el cumplimiento de las normas. “Nos declaramos en estado de alerta y movilización ante la delicada situación que afecta a nuestros representados”, sentenció Moyano. El conflicto promete escalar si no hay una respuesta satisfactoria de las autoridades.