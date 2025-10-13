La Carretera

CAMIONEROS INAUGURÓ DORMIS EN ALLEN Y AMPLÍA SERVICIOS PARA LOS AFILIADOS

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inauguró ocho dormis en el predio El Fogón, ubicado en la costa del río, con el objetivo de brindar más comodidades a los afiliados que se trasladan dentro de la provincia. Cada unidad cuenta con tres camas, baño privado, aire acondicionado, internet y una cocina general en un entorno natural.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde se detalló que los dormis fueron construidos en el espacio donde antiguamente funcionaban las caballerizas, y que esta obra responde a una demanda concreta de los trabajadores.

Durante el acto inaugural, el referente Gustavo Sol expresó: “La idea era utilizar este espacio para mejorar la calidad de los servicios a los afiliados y al público en general. Que la gente que venga pueda tener un lugar cómodo para dormir, con duchas y cocina”. Además, remarcó que “tenemos afiliados en toda la provincia que muchas veces vienen al valle y no tienen dónde dormir”.

El secretario general destacó la inversión realizada por el sindicato en toda la provincia y agregó: “Ahora tenemos más de 150 camas en toda la provincia para los afiliados o las delegaciones que vengan y puedan disfrutar del lugar”.

Adrián Huenumilla, presidente de la Mutual Camioneros Río Negro, afirmó: “Es un paso más que damos y un servicio más para los afiliados. Gustavo me llamó y me propuso hacerlo y en ocho meses ya lo estamos inaugurando, siempre pensando en dar calidad en los servicios”.

Allen, 13 de octubre de 2025

