CAMIONEROS INAUGURÓ SU NUEVO PREDIO EN BARILOCHE CON PRESENCIA DE CORTÉS

El sindicato de Camioneros de Río Negro inauguró oficialmente su nuevo predio en Bariloche, en un acto que reunió a autoridades, afiliados y dirigentes, marcando un avance importante para la organización gremial en la ciudad.

La información se conoció a partir de una cobertura realizada en AM740 La Carretera, donde se destacaron los principales testimonios y detalles de la jornada que contó con la participación del intendente Walter Cortés y el secretario general Gustavo Sol.

Durante el acto, Sol puso en valor el cumplimiento de un compromiso reciente. “Hoy es una realidad, somos felices de poder darle a nuestros afiliados lo que se merecen. Era una demanda histórica que logramos satisfacer”, afirmó, y recordó que el proyecto comenzó a gestarse apenas cuatro meses atrás.

Por su parte, el intendente Cortés también tomó la palabra y dejó definiciones políticas. “Éramos muy amigos con Rubén y con el gremio camionero. En algún momento tuvimos diferencias pero las arreglamos”, expresó, y agregó que “los políticos están desplazando a los gremialistas a las colas de las listas”, en referencia al escenario político actual.

El evento contó con la presencia de unas 200 personas y tuvo momentos simbólicos como el destape de la piedra fundamental y la plantación de árboles. El nuevo espacio contará con parrillas, un salón y futuras obras que serán anunciadas, consolidándose como un punto de encuentro para los afiliados del gremio.