CAMIONEROS INTENSIFICAN CONTROLES EN RÍO NEGRO PARA REGULAR TRANSPORTE DE ARENA HACIA AÑELO

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició operativos de control en rutas clave de la provincia para verificar que los choferes que transportan arena hacia Añelo estén bajo convenio. La medida busca ordenar el movimiento de bateas que abastecen a empresas vinculadas al sector energético, en particular a YPF.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Jorge Contreras, representante del gremio, detalló que los controles comenzaron en conjunto con la Secretaría de Trabajo. “Estamos pidiendo como tarjeta verde, el DNI y el recibo de sueldo, y ahí te das cuenta, viendo los recibos, detectar la fallida que puede haber”, explicó.

El sindicato denunció que muchas empresas que ingresan desde otras provincias no cumplen con el convenio colectivo 40/89 y que existe una alta proporción de trabajadores con documentación irregular. “La gente tiene que llegar al pozo. Lo que pasa es que no hay un control de donde las cargas y cuando llega al destino”, advirtió Contreras. El operativo incluye también inspecciones en puertos y canteras locales.

Además, señalaron que la industria sigue utilizando arena tras la caída de NRG, pero que ahora otras empresas suplen esa demanda. En ese contexto, el sindicato intenta “alinear a las empresas que vienen de afuera y también a las locales” para garantizar condiciones laborales adecuadas. “Tenemos empresa seria dentro de la provincia, pero hay muchas que están desprolijas”, remarcó.

Finalmente, Contreras indicó que los operativos continuarán en distintos puntos estratégicos de Río Negro. “El operativo este es de alguien para los trabajadores, para poderle corregir su calidad de vida”, concluyó. Desde el gremio insistieron en que no se puede desaprovechar esta etapa clave de Vaca Muerta para mejorar las condiciones laborales en el sector.

Río Negro, 14 de octubre de 2025