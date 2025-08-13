CAMIONEROS REDOBLA LA APUESTA Y PREPARA UN PARO POR TIEMPO INDETERMINADO

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueado el ingreso a yacimientos en Vaca Muerta, en reclamo por el los despidos y deudas de la empresa NRG. La medida de fuerza, que cuenta con un acatamiento total según fuentes sindicales, paralizó las actividades en la zona y amenaza con extenderse si no se presenta una propuesta concreta y seria por parte de la compañía.

Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro, declaró que el paro “es un éxito” y que “el acatamiento es total”. Sol fue enfático al señalar que no van a ceder en sus demandas, ya que “demostramos que tenemos razón en nuestro planteo”.

La tensión escaló luego de que las conciliaciones obligatorias no arrojaran resultados, lo que, según el titular de Camioneros, demuestra que “las empresas TOTAL, TECPETROL, PHOENIX Y SHELL insisten en no hacerse responsables de lo que les pasa a los trabajadores”.

Hasta las 14 horas no se informó de avances en las negociaciones. Gustavo Sol se mostró activo en la jornada de paro y anunció que no dudarán en alistarse para estar el tiempo que sea necesario en los caminos de Vaca Muerta. “Estamos preparados para estar firmes en la medida el tiempo que sea necesario. Queremos la respuesta que necesitan los trabajadores”, dijo de manera tajante Sol

El paro en los ingresos a los yacimientos podría afectar la producción de hidrocarburos, generando pérdidas millonarias y afectando la cadena de suministro.Las autoridades laborales se encuentran monitoreando la situación, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

Neuquén, 13 de agosto de 2025