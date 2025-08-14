CAMIONEROS Y OPERADORAS RETOMAN NEGOCIACIONES LUEGO DEL DURO PARO

Finalmente, se llevaron adelante las negociaciones entre las operadoras y los sindicatos de Camioneros de Río Negro y Neuquén por la situación de los trabajadores de NRG. Las mismas entraron en un cuarto intermedio con avances en los convenios, pero se retomarán en Buenos Aires con la intervención directa del gobierno nacional y la Federación de Camioneros, liderada por Hugo Moyano.

Mañana a las 10 se realizará una firma para plasmar una primera parte de fondos destinados a los trabajadores, que serán girados directamente a la Secretaría de Trabajo de Río Negro para que ellos los distribuyan directamente a cada trabajador. Esto se hace para quitar de la cadena de pagos a la empresa NRG, que está en convocatoria de acreedores.

El gremio aseguró que no habrá medidas de fuerza mientras las propuestas sean convincentes. Del encuentro participaron el secretario general del gremio camionero rionegrino, Gustavo Sol; el de Neuquén, Carlos Rojas; el subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo; y representantes de las empresas prestadoras Tecpetrol, Total y Shell.

La reunión se concretó luego de una medida de fuerza que afectó a Vaca Muerta. Cientos de camiones permanecieron detenidos en zonas cercanas a los yacimientos operados por empresas prestadoras. La protesta de los gremios camioneros de Río Negro y Neuquén fue calificada como muy fuerte y contundente.

Tras 24 horas de paralización y efectos visibles en la producción, la Secretaría de Trabajo de Neuquén intervino para reunir a las partes. “El gesto de levantar la medida para dar lugar a la reunión solo se mantendrá mientras el ofrecimiento de las empresas para solucionar el conflicto de NRG sea serio y complete las aspiraciones de los trabajadores”, expresó Gustavo Sol. El sindicato señaló a Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix como empresas solidariamente responsables, ya que mantuvieron contratos y acciones con NRG durante los últimos cuatro años y, por ello, se las involucra en esta delicada situación.

Neuquén, 14 de agosto de 2025