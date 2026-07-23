 Skip to main content

La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

CAMIONETAS 4X4 IRRUMPEN EN ZONAS PROTEGIDAS DE VILLA PEHUENIA Y GENERAN DAÑOS AMBIENTALES

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

El tránsito no autorizado de camionetas todoterreno en zonas protegidas de Villa Pehuenia encendió nuevamente las alarmas de la comunidad. Residentes, prestadores turísticos y visitantes exigieron una fiscalización urgente para frenar el continuo deterioro ambiental.

Las denuncias locales indicaron que diversos conductores vulneraron los límites permitidos para adentrarse en sitios de alta sensibilidad ecológica. Ámbitos vulnerables como El Arco y la Laguna Corazón sufrieron incursiones ilegales de manera recurrente.

Asimismo, estas maniobras imprudentes obligaron a desplegar complejos operativos de asistencia en la cordillera. Varios automovilistas terminaron varados en geografías complejas y de extrema dificultad para el tránsito vehicular.

Los reclamos apuntaron hacia visitantes que desconocen la normativa ambiental vigente. Según señalaron los denunciantes, se detectaron camionetas procedentes de Brasil, de distintas provincias argentinas y del exterior atravesando senderos clausurados.

El paso constante de rodados pesados provocó daños estructurales en los frágiles ecosistemas cordilleranos. Las roderas destruyeron vados naturales, erosionaron suelos cordilleranos y alteraron los cursos hídricos del Área Natural Protegida Batea Mahuida.

Frente a la persistencia del problema, los pobladores demandaron mayores controles en los accesos clave. También solicitaron aplicar sanciones severas a quienes violen la reglamentación para evitar perjuicios irreparables en la vegetación autóctona.

“El turismo debe desarrollarse de manera responsable y dentro de los circuitos habilitados”, enfatizaron los vecinos movilizados. La comunidad remarcó la urgencia de preservar el patrimonio natural ante el constante incremento del flujo de visitantes.

Lo último

IDENTIFICAN AL DELINCUENTE ABATIDO EN CIPOLLETTI: TENÍA ANTECEDENTES Y UNA CONDENA POR ATAQUE A UN TAXISTA
IDENTIFICAN AL DELINCUENTE ABATIDO EN CIPOLLETTI: TENÍA ANTECEDENTES Y UNA CONDENA POR ATAQUE A UN TAXISTA
MÁS DE CIEN CAMIONES QUEDARON VARADOS EN LAS LAJAS TRAS EL CIERRE DE PASOS FRONTERIZOS
MÁS DE CIEN CAMIONES QUEDARON VARADOS EN LAS LAJAS TRAS EL CIERRE DE PASOS FRONTERIZOS
CAMIONETAS 4X4 IRRUMPEN EN ZONAS PROTEGIDAS DE VILLA PEHUENIA Y GENERAN DAÑOS AMBIENTALES
CAMIONETAS 4X4 IRRUMPEN EN ZONAS PROTEGIDAS DE VILLA PEHUENIA Y GENERAN DAÑOS AMBIENTALES
NEUQUÉN LANZÓ CUIDAR +65: UN PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y GRATUITO PARA ADULTOS MAYORES
NEUQUÉN LANZÓ CUIDAR +65: UN PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y GRATUITO PARA ADULTOS MAYORES
MADRUGADA DE TERROR: ENTRADERA Y MUERTE EN CIPOLLETTI
MADRUGADA DE TERROR: ENTRADERA Y MUERTE EN CIPOLLETTI