CAMIONETAS 4X4 IRRUMPEN EN ZONAS PROTEGIDAS DE VILLA PEHUENIA Y GENERAN DAÑOS AMBIENTALES

El tránsito no autorizado de camionetas todoterreno en zonas protegidas de Villa Pehuenia encendió nuevamente las alarmas de la comunidad. Residentes, prestadores turísticos y visitantes exigieron una fiscalización urgente para frenar el continuo deterioro ambiental.

Las denuncias locales indicaron que diversos conductores vulneraron los límites permitidos para adentrarse en sitios de alta sensibilidad ecológica. Ámbitos vulnerables como El Arco y la Laguna Corazón sufrieron incursiones ilegales de manera recurrente.

Asimismo, estas maniobras imprudentes obligaron a desplegar complejos operativos de asistencia en la cordillera. Varios automovilistas terminaron varados en geografías complejas y de extrema dificultad para el tránsito vehicular.

Los reclamos apuntaron hacia visitantes que desconocen la normativa ambiental vigente. Según señalaron los denunciantes, se detectaron camionetas procedentes de Brasil, de distintas provincias argentinas y del exterior atravesando senderos clausurados.

El paso constante de rodados pesados provocó daños estructurales en los frágiles ecosistemas cordilleranos. Las roderas destruyeron vados naturales, erosionaron suelos cordilleranos y alteraron los cursos hídricos del Área Natural Protegida Batea Mahuida.

Frente a la persistencia del problema, los pobladores demandaron mayores controles en los accesos clave. También solicitaron aplicar sanciones severas a quienes violen la reglamentación para evitar perjuicios irreparables en la vegetación autóctona.

“El turismo debe desarrollarse de manera responsable y dentro de los circuitos habilitados”, enfatizaron los vecinos movilizados. La comunidad remarcó la urgencia de preservar el patrimonio natural ante el constante incremento del flujo de visitantes.