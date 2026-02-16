CANASTA BÁSICA: LOS VECINOS DE NEUQUÉN PODRÁN CONTROLAR PRECIOS DESDE EL CELULAR

El Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén oficializó la reglamentación de la Ley 3444 para fortalecer los derechos de los consumidores locales. Esta normativa establece la obligatoriedad de exhibir códigos QR en los ingresos de los grandes centros de comercialización. La medida alcanza específicamente a las cadenas de supermercados que cuenten con más de cuatro sucursales operativas en el territorio provincial. Asimismo, la disposición incluye a los hipermercados mayoristas y minoristas que distribuyan productos esenciales de la canasta básica alimentaria.

El gobernador Rolando Figueroa suscribió el decreto que pone en plena vigencia este mecanismo de control informativo. A partir de esta determinación, los establecimientos deben garantizar el acceso libre y directo a los listados de precios vigentes. La Dirección Provincial de Protección al Consumidor funcionará como el organismo de aplicación y fiscalización de la norma. Esta entidad tendrá la facultad de supervisar que los datos digitales coincidan con los valores que el cliente encuentra efectivamente en las góndolas.

Los dispositivos tecnológicos dispuestos en los accesos deberán permitir el escaneo ágil desde cualquier teléfono móvil. No obstante, la legislación contempla la necesidad de eliminar las brechas digitales para los sectores que no posean conectividad o dispositivos compatibles. Por este motivo, los comercios están obligados a proporcionar alternativas de consulta como sistemas de audio o asistencia personal directa. El propósito central consiste en asegurar que la información llegue de forma íntegra, equitativa y sin exclusiones técnicas.

La nueva reglamentación otorga operatividad a una ley que busca mitigar la incertidumbre sobre el costo real de los alimentos. El texto oficial subraya que la actualización constante de los valores es un requisito indispensable para respetar el derecho a la información ciudadana. Mediante este sistema dinámico, el usuario podrá verificar los precios antes de iniciar su recorrido de compras dentro del salón de ventas. Esta herramienta digital equilibra la relación entre las grandes cadenas comerciales y los vecinos de la provincia.