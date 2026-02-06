CAOS EN AVENIDA MOSCONI: MANIOBRA IMPRUDENTE, CHOQUE Y FUGA MOMENTÁNEA

Un violento siniestro vial sacudió el mediodía de este jueves al barrio Belgrano. La colisión generó una situación de tensión y demoras en una de las zonas más transitadas de la capital neuquina. El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 en la intersección de la Avenida Mosconi y la calle Linares. El choque dejó como saldo daños materiales de consideración y una joven hospitalizada.

El incidente se desencadenó cuando un Toyota Yaris blanco, conducido por una joven de 21 años, transitaba por la Avenida Mosconi con sentido este. Según los peritajes iniciales y el testimonio del oficial principal Patricio Retamal, de la División Tránsito de Neuquén, la conductora contaba con la prioridad de paso gracias a la “onda verde” de los semáforos. Su trayectoria se vio truncada por un Ford Fiesta gris, al mando de un hombre de 27 años, que avanzó desde la calle Perticone e intentó realizar un giro a la izquierda. Dicha maniobra está prohibida en ese cruce cuando el semáforo de la avenida está en verde.

La violencia de la colisión lateral fue tal que el Toyota Yaris perdió por completo la estabilidad. Luego, de al menos, dos trompos sobre el asfalto antes de quedar detenido en el sector del desvío hacia Eugenio Perticone. Un motociclista logró esquivar los vehículos y evitó una colisión más grave.

La conductora del Yaris fue asistida por personal del SIEN y trasladada al Hospital Castro Rendón. Presentaba dolores en sus extremidades y un severo estado de shock, fuentes policiales confirmaron que sus lesiones fueron leves y se encuentra fuera de peligro. El tránsito se normalizó paulatinamente, y el vehículo siniestrado quedó bajo la custodia de la madre de la joven. Este episodio reaviva el debate sobre la seguridad vial y el respeto a las señalizaciones en los nodos críticos de la ciudad.

Fuga y regreso

Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la actitud del conductor del Ford Fiesta, quien se escapó del lugar inmediatamente después del impacto. Tras unos minutos de incertidumbre, el hombre regresó a la escena del siniestro y alegó ante las autoridades haber sufrido un ataque de pánico que lo llevó a dar una vuelta a la manzana para calmarse. A pesar de que el test de alcoholemia arrojó un resultado negativo (0,00 g/l) y de contar con los papeles en regla, la policía procedió a labrarle dos actas contravencionales: una por la infracción de giro indebido y otra por el abandono momentáneo del sitio del accidente.