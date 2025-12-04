CAPACITACIÓN EN RCP: MÁS DE 100 TRABAJADORES SE FORMARON EN EL SINDICATO DE CAMIONEROS

Más de un centenar de personas participaron en una capacitación de RCP y primeros auxilios dictada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro. El curso se realizó en el predio Rubén Darío del Sindicato de Camioneros y contó con una amplia convocatoria de gremios de la región.

“El último curso que hacemos en este año y queríamos hacerlo acá por la cantidad de gente interesada en aprender RCP”, afirmó Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro. Destacó la importancia de adquirir herramientas que pueden servir “para salvar una vida, que puede ser un hijo, nieto, un amigo o una persona en la calle”.

La iniciativa reunió a integrantes de varios sindicatos, como Sanidad, Municipales de Cipolletti, UPCN y gremios nucleados en la CGT Alto Valle. “Se sumaron varios gremios y es muy importante que estas capacitaciones sigan realizándose”, agregó Sol.

Durante la actividad, se remarcó el valor de mantener la calma ante emergencias y la necesidad de repetir estos entrenamientos. “Generalmente tendemos a desesperarnos y salir corriendo, pero entre que llega al hospital, se puede morir. Si hacés las primeras reanimaciones, por ahí le salvás la vida”, concluyó el dirigente.

Allen, 4 de diciembre de 2025.